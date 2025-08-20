$41.360.10
Ексклюзив
06:54 • 3890 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 6666 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 11854 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 108942 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 97420 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 93350 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37081 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100210 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74645 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87148 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Словаччина заявила про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба"

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено після перебоїв, спричинених ураженням на території Росії. Міністр економіки Словаччини очікує мінімального впливу на загальний обсяг поставок за місяць.

Словаччина заявила про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба"

Постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено, повідомило Міністерство економіки країни 20 серпня, пише УНН.

Нафта знову надходить до Словаччини трубопроводом "Дружба". Державна компанія Transpetrol, що підпорядковується Міністерству економіки Словацької Республіки, фіксує відновлення поставок нафти, тоді як потік нафти наразі стандартний. Однак Міністерство економіки уважно стежитиме за поставками найближчими днями

- ідеться у заяві Мінекономіки країни.

Деталі

"Потік нафти до Словаччини наразі стандартний. Найближчими днями ми матимемо чіткішу інформацію про те, чи будуть якісь корективи до графіка поставок на цей місяць і чи вплине пошкодження інфраструктури за межами території Словацької Республіки на загальний місячний обсяг поставок. Однак, я вважаю, що з огляду на швидке відновлення потоку трубопроводом "Дружба", вплив буде мінімальним", – сказала віце-прем’єр-міністр і міністр економіки Деніса Сакова.

Як вказали у словацькому міністерстві, "через пошкодження трансформаторної станції в росії постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" було призупинено в понеділок, 18 серпня 2025 року". Це, зазначили у Мінекономіки країни, "було друге пошкодження інфраструктури протягом 7 днів, що в цьому випадку також призвело до обмеження функціональності трубопроводу".

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Словаччина
Угорщина