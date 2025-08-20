Словаччина заявила про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба"
Київ • УНН
Постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено після перебоїв, спричинених ураженням на території Росії. Міністр економіки Словаччини очікує мінімального впливу на загальний обсяг поставок за місяць.
Постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено, повідомило Міністерство економіки країни 20 серпня, пише УНН.
Нафта знову надходить до Словаччини трубопроводом "Дружба". Державна компанія Transpetrol, що підпорядковується Міністерству економіки Словацької Республіки, фіксує відновлення поставок нафти, тоді як потік нафти наразі стандартний. Однак Міністерство економіки уважно стежитиме за поставками найближчими днями
Деталі
"Потік нафти до Словаччини наразі стандартний. Найближчими днями ми матимемо чіткішу інформацію про те, чи будуть якісь корективи до графіка поставок на цей місяць і чи вплине пошкодження інфраструктури за межами території Словацької Республіки на загальний місячний обсяг поставок. Однак, я вважаю, що з огляду на швидке відновлення потоку трубопроводом "Дружба", вплив буде мінімальним", – сказала віце-прем’єр-міністр і міністр економіки Деніса Сакова.
Як вказали у словацькому міністерстві, "через пошкодження трансформаторної станції в росії постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" було призупинено в понеділок, 18 серпня 2025 року". Це, зазначили у Мінекономіки країни, "було друге пошкодження інфраструктури протягом 7 днів, що в цьому випадку також призвело до обмеження функціональності трубопроводу".
