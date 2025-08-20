Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновлены, сообщило Министерство экономики страны 20 августа, пишет УНН.

Нефть снова поступает в Словакию по трубопроводу "Дружба". Государственная компания Transpetrol, подчиняющаяся Министерству экономики Словацкой Республики, фиксирует возобновление поставок нефти, тогда как поток нефти сейчас стандартный. Однако Министерство экономики будет внимательно следить за поставками в ближайшие дни - говорится в заявлении Минэкономики страны.

"Поток нефти в Словакию сейчас стандартный. В ближайшие дни у нас будет более четкая информация о том, будут ли какие-либо коррективы в график поставок на этот месяц и повлияет ли повреждение инфраструктуры за пределами территории Словацкой Республики на общий месячный объем поставок. Однако, я считаю, что учитывая быстрое возобновление потока по трубопроводу "Дружба", влияние будет минимальным", – сказала вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова.

Как указали в словацком министерстве, "из-за повреждения трансформаторной станции в россии поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в понедельник, 18 августа 2025 года". Это, отметили в Минэкономики страны, "было второе повреждение инфраструктуры в течение 7 дней, что в этом случае также привело к ограничению функциональности трубопровода".

