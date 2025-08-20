Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
06:54 • 6270 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 10610 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 13586 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112247 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100180 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95379 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 37543 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100332 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74725 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87176 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
41%
747мм
Популярные новости
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 11319 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 13358 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 14873 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto02:29 • 3844 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»02:53 • 6684 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112191 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100134 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95338 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 74370 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 57261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 238 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 21669 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 57093 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 120457 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 71564 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Доллар США
Фокс Ньюс

Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновлены после перебоев, вызванных поражением на территории россии. Министр экономики Словакии ожидает минимального влияния на общий объем поставок за месяц.

Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновлены, сообщило Министерство экономики страны 20 августа, пишет УНН.

Нефть снова поступает в Словакию по трубопроводу "Дружба". Государственная компания Transpetrol, подчиняющаяся Министерству экономики Словацкой Республики, фиксирует возобновление поставок нефти, тогда как поток нефти сейчас стандартный. Однако Министерство экономики будет внимательно следить за поставками в ближайшие дни

- говорится в заявлении Минэкономики страны.

Подробности

"Поток нефти в Словакию сейчас стандартный. В ближайшие дни у нас будет более четкая информация о том, будут ли какие-либо коррективы в график поставок на этот месяц и повлияет ли повреждение инфраструктуры за пределами территории Словацкой Республики на общий месячный объем поставок. Однако, я считаю, что учитывая быстрое возобновление потока по трубопроводу "Дружба", влияние будет минимальным", – сказала вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова.

Как указали в словацком министерстве, "из-за повреждения трансформаторной станции в россии поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в понедельник, 18 августа 2025 года". Это, отметили в Минэкономики страны, "было второе повреждение инфраструктуры в течение 7 дней, что в этом случае также привело к ограничению функциональности трубопровода".

В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак20.08.25, 00:28 • 8550 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть
Словакия
Венгрия