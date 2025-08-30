Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Министерство иностранных дел прокомментировало сообщения о якобы возобновлении выдачи туристических виз гражданам России, заявив, что никакого запрета на это ранее не вводилось. Об этом информирует издание Pravda со ссылкой на комментарий словацкого МИД, передает УНН.

Отмечается, что летом 2025 года словацкая сторона начала принимать у граждан России заявления на оформление туристических виз.

Внешнеполитическое ведомство Словакии сообщило, что изменений в визовой политике страны не произошло "даже в 2022 году".

Словакия как государство-член Европейского Союза придерживается европейского законодательства и выполняет регламенты ЕС, которые являются обязательными для Словакии, поэтому выдача туристических виз гражданам Российской Федерации не могла быть отменена со стороны Словакии