Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Министерство иностранных дел Словакии прокомментировало сообщения о якобы возобновлении выдачи туристических виз гражданам России. Ведомство заявило, что никакого запрета на это ранее не вводилось, поскольку Словакия придерживается законодательства ЕС.
Отмечается, что летом 2025 года словацкая сторона начала принимать у граждан России заявления на оформление туристических виз.
Внешнеполитическое ведомство Словакии сообщило, что изменений в визовой политике страны не произошло "даже в 2022 году".
Словакия как государство-член Европейского Союза придерживается европейского законодательства и выполняет регламенты ЕС, которые являются обязательными для Словакии, поэтому выдача туристических виз гражданам Российской Федерации не могла быть отменена со стороны Словакии
В ведомстве добавили, что с позиции ЕС "никогда не было однозначного решения о приостановлении выдачи туристических виз, на уровне ЕС было лишь приостановлено так называемое соглашение об упрощении визового процесса".
"Выдача туристических виз (шенгенских виз с туристической целью) была в прошлом официально ограничена только в связи с пандемией COVID-19", – проинформировали в МИД Словакии.
