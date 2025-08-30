$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 27579 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 126391 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 116210 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 70768 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 82210 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54294 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 106916 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73134 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69245 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163262 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Министерство иностранных дел Словакии прокомментировало сообщения о якобы возобновлении выдачи туристических виз гражданам России. Ведомство заявило, что никакого запрета на это ранее не вводилось, поскольку Словакия придерживается законодательства ЕС.

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Министерство иностранных дел прокомментировало сообщения о якобы возобновлении выдачи туристических виз гражданам России, заявив, что никакого запрета на это ранее не вводилось. Об этом информирует издание Pravda со ссылкой на комментарий словацкого МИД, передает УНН.

Детали

Отмечается, что летом 2025 года словацкая сторона начала принимать у граждан России заявления на оформление туристических виз.

Внешнеполитическое ведомство Словакии сообщило, что изменений в визовой политике страны не произошло "даже в 2022 году".

Словакия как государство-член Европейского Союза придерживается европейского законодательства и выполняет регламенты ЕС, которые являются обязательными для Словакии, поэтому выдача туристических виз гражданам Российской Федерации не могла быть отменена со стороны Словакии

- говорится в комментарии.

В ведомстве добавили, что с позиции ЕС "никогда не было однозначного решения о приостановлении выдачи туристических виз, на уровне ЕС было лишь приостановлено так называемое соглашение об упрощении визового процесса".

"Выдача туристических виз (шенгенских виз с туристической целью) была в прошлом официально ограничена только в связи с пандемией COVID-19", – проинформировали в МИД Словакии.

Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"20.08.25, 09:11 • 2845 просмотров

Вита Зеленецкая

