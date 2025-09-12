Німеччина ініціює обмеження у видачі шенгенських віз для росіян
Київ • УНН
Німеччина закликає до суворіших правил отримання шенгенських віз для громадян рф, особливо для туристичних та шопінг-поїздок. Це пропозиція в рамках обговорення нового пакету санкцій проти росії.
Федеральний уряд Німеччини також виступає за більш обмежувальне надання дозволів на в'їзд до Шенгенської зони. Згідно з пропозицією, видача віз російським громадянам для туристичних поїздок або покупок у країнах ЄС мала б бути суттєво обмежена. Передає УНН із посиланням на DPA.
Деталі
Згідно з інформацією Німецького інформаційного агентства (dpa), ідеться про документ з рекомендаціями, які були розроблені Європейською комісією ще у 2022 році. Ці рекомендації були спрямовані на обмеження видачі віз громадянам росії для туристичних або шопінг-поїздок до країн ЄС.
Довідка
У 2024 році російські консульства видали близько 542 000 короткострокових шенгенських віз.
- Італія видала понад 152 000 віз;
- Франція – близько 124 000;
- Іспанія – близько 111 000;
- Греція – майже 60 000.
Німеччина видала 17 000 короткострокових віз громадянам росії. У ФРН кажуть, що кількість короткострокових віз, виданих громадянам росії, різко скоротилася на понад 90% порівняно з рівнем 2019 року.
Дипломати кажуть, що зазначені вище дані надають хороші порівняльні інформацію:
У 2024 році росіянам видали приблизно на 20% більше, ніж у 2023 році
Південні країни ЄС зазнали критики, особливо з боку східних держав ЄС, за видачу великої кількості віз.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Словаччини прокоментувало повідомлення про нібито відновлення видачі туристичних віз громадянам росії: змін у візовій політиці країни не відбулося "навіть у 2022 році".
