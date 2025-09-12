Німеччина ініціює обмеження у видачі шенгенських віз для росіян

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:50 • 2460 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 6902 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 14247 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 11774 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13580 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 37073 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39180 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52351 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 81232 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40068 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.2м/с
31%
756мм
Популярнi новини
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 8956 перегляди
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 4698 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 4596 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 11953 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 26016 перегляди
Публікації
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 116 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 14247 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 81232 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 55137 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73753 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Івано-Франківська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 27846 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73753 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 37697 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 44021 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 109287 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Німеччина ініціює обмеження у видачі шенгенських віз для росіян

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Німеччина закликає до суворіших правил отримання шенгенських віз для громадян рф, особливо для туристичних та шопінг-поїздок. Це пропозиція в рамках обговорення нового пакету санкцій проти росії.

Німеччина ініціює обмеження у видачі шенгенських віз для росіян

Федеральний уряд Німеччини також виступає за більш обмежувальне надання дозволів на в'їзд до Шенгенської зони. Згідно з пропозицією, видача віз російським громадянам для туристичних поїздок або покупок у країнах ЄС мала б бути суттєво обмежена. Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

Німеччина закликає до суворіших правил отримання шенгенських віз для громадян рф. Пропозиція в рамках обговорення нового пакету санкцій проти росії. 

Згідно з інформацією Німецького інформаційного агентства (dpa), ідеться про документ з рекомендаціями, які були розроблені Європейською комісією ще у 2022 році. Ці рекомендації були спрямовані на обмеження видачі віз громадянам росії для туристичних або шопінг-поїздок до країн ЄС.

Довідка

У 2024 році російські консульства видали близько 542 000 короткострокових шенгенських віз.

  • Італія видала понад 152 000 віз;
    • Франція – близько 124 000;
      • Іспанія – близько 111 000;
        • Греція – майже 60 000.

          Німеччина видала 17 000 короткострокових віз громадянам росії. У ФРН кажуть, що кількість короткострокових віз, виданих громадянам росії, різко скоротилася на понад 90% порівняно з рівнем 2019 року.

          Дипломати кажуть, що зазначені вище дані надають хороші порівняльні інформацію:

          У 2024 році росіянам видали приблизно на 20% більше, ніж у 2023 році

          - ідеться у звіті.

          Південні країни ЄС зазнали критики, особливо з боку східних держав ЄС, за видачу великої кількості віз.

          Нагадаємо

          Міністерство закордонних справ Словаччини прокоментувало повідомлення про нібито відновлення видачі туристичних віз громадянам росії: змін у візовій політиці країни не відбулося "навіть у 2022 році".

          Митні "тертя": поки Трамп готується до візиту у Британію, Лондон та Вашингтон відновили переговори щодо імпорту сталі12.09.25, 09:55 • 1486 переглядiв

          Ігор Тележніков

          ПолітикаНовини Світу
          Європейська комісія
          Франція
          Греція
          Італія
          Іспанія
          Німеччина
          Словаччина