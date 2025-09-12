$41.210.09
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 30515 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 45661 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 68018 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 37407 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 29274 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 46779 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17354 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17649 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15421 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Митні "тертя": поки Трамп готується до візиту у Британію, Лондон та Вашингтон відновили переговори щодо імпорту сталі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

США та Велика Британія відновили переговори щодо мит на експорт сталі та алюмінію. Лондон прагне скасувати 25-відсоткові мита на сталь та алюміній, що діють з березня.

Митні "тертя": поки Трамп готується до візиту у Британію, Лондон та Вашингтон відновили переговори щодо імпорту сталі

США та Велика Британія, перед візитиом Трампа у Лондон, відновили переговори про мита на експорт сталі та алюмінію. Ці переговори мають політично делікатний характер для правлячої Лейбористської партії Великої Британії, уточнює Politico, передає УНН.

Деталі

Велика Британія та США відновлюють переговори щодо сталі напередодні державного візиту Трампа. Наразі відомо, що ті перемовини, щодо яких  певний час літом спостерігався "простій", за даними видання відновились у вересні.

Мова йде про введення нових квот, що знижують мита на експорт сталі та алюмінію в США.

Тим часом Дональд Трамп готується відвідати Велику Британію з другим історичним державним візитом. 

Британські офіційні особи сподіваються скористатися цією нагодою, щоб домогтися прориву в питанні тарифів, а також укласти довгоочікуване технологічне партнерство.

- пише Politico.

Переговори також є політично чутливими для правлячої Лейбористської партії Великобританії. Останнім часом лейбористи стикаються у Британії з тиском з боку партії Reform UK, особливо в промислових центрах країни.

Намагалися вирішити швидко

З березня британські виробники сталі та алюмінію стикаються з 25-відсотковими митами на кордоні США. І зараз, на тлі нового старту переговорів щодо сталі, британські торгові представники "дійсно хочуть досягти чогось більшого", пише видання, посилаючись на джерело.

У травні Трамп і Кір Стармер оголосили про угоду, яка обіцяла "швидкі обговорення" для забезпечення квоти на експорт металів з Великої Британії.

Мета - імпортувати певний обсяг сталі, алюмінію та продуктів їх переробки з Великої Британії до США за ставками, значно нижчими за 25%.

Очільник Білого дому, у липні, під час свого візиту до Шотландії заявляв, що зниження мит на британську сталь і алюміній відбудеться "досить скоро".

Але далі з'явилося "гальмування", замість "швидких рішень".

Але через п'ять місяців після підписання угоди в травні Великобританія все ще лобіює торгового представника США Джеймісона Гріра та міністра торгівлі Говарда Лутніка, щоб Білий дім ввів ці квоти, пише Politico.

Успіхи в економіці для Лондону під загрозою 

Чим довше це триває, тим більше невизначеності, тим більше шкоди, тим менша ймовірність зростання економіки і тим більша загроза для пов'язаних з цим робочих місць

- пояснює Кріс Саутворт, голова Міжнародної торгової палати Великобританії.

Довідково

У США діють суворі правила імпорту сталі та алюмінію, а це означає, що метали повинні бути виплавлені та розлиті в країні походження, щоб претендувати на пільги за тарифами.

Однак ці вимоги стали непростим випробуванням для британської сталеливарної галузі після того, як у вересні минулого року закрився найбільший експортер до США — сталеливарний завод Tata Steel UK у Порт-Талботі.

Нагадаємо

Ігор Тележніков

Новини Світу
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки