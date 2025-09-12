Митні "тертя": поки Трамп готується до візиту у Британію, Лондон та Вашингтон відновили переговори щодо імпорту сталі

США та Велика Британія, перед візитиом Трампа у Лондон, відновили переговори про мита на експорт сталі та алюмінію. Ці переговори мають політично делікатний характер для правлячої Лейбористської партії Великої Британії, уточнює Politico, передає УНН.

Деталі

Велика Британія та США відновлюють переговори щодо сталі напередодні державного візиту Трампа. Наразі відомо, що ті перемовини, щодо яких певний час літом спостерігався "простій", за даними видання відновились у вересні.

Мова йде про введення нових квот, що знижують мита на експорт сталі та алюмінію в США.

Тим часом Дональд Трамп готується відвідати Велику Британію з другим історичним державним візитом.

Британські офіційні особи сподіваються скористатися цією нагодою, щоб домогтися прориву в питанні тарифів, а також укласти довгоочікуване технологічне партнерство. - пише Politico.

Переговори також є політично чутливими для правлячої Лейбористської партії Великобританії. Останнім часом лейбористи стикаються у Британії з тиском з боку партії Reform UK, особливо в промислових центрах країни.

Намагалися вирішити швидко

З березня британські виробники сталі та алюмінію стикаються з 25-відсотковими митами на кордоні США. І зараз, на тлі нового старту переговорів щодо сталі, британські торгові представники "дійсно хочуть досягти чогось більшого", пише видання, посилаючись на джерело.

У травні Трамп і Кір Стармер оголосили про угоду, яка обіцяла "швидкі обговорення" для забезпечення квоти на експорт металів з Великої Британії.

Мета - імпортувати певний обсяг сталі, алюмінію та продуктів їх переробки з Великої Британії до США за ставками, значно нижчими за 25%.

Очільник Білого дому, у липні, під час свого візиту до Шотландії заявляв, що зниження мит на британську сталь і алюміній відбудеться "досить скоро".

Але далі з'явилося "гальмування", замість "швидких рішень".

Але через п'ять місяців після підписання угоди в травні Великобританія все ще лобіює торгового представника США Джеймісона Гріра та міністра торгівлі Говарда Лутніка, щоб Білий дім ввів ці квоти, пише Politico.

Успіхи в економіці для Лондону під загрозою

Чим довше це триває, тим більше невизначеності, тим більше шкоди, тим менша ймовірність зростання економіки і тим більша загроза для пов'язаних з цим робочих місць - пояснює Кріс Саутворт, голова Міжнародної торгової палати Великобританії.

Довідково

У США діють суворі правила імпорту сталі та алюмінію, а це означає, що метали повинні бути виплавлені та розлиті в країні походження, щоб претендувати на пільги за тарифами.

Однак ці вимоги стали непростим випробуванням для британської сталеливарної галузі після того, як у вересні минулого року закрився найбільший експортер до США — сталеливарний завод Tata Steel UK у Порт-Талботі.

Нагадаємо