Таможенные «трения»: пока Трамп готовится к визиту в Британию, Лондон и Вашингтон возобновили переговоры по импорту стали

05:51 • 25571 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 30678 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 45726 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 68140 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 37457 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 29299 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 46852 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17362 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17658 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15428 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Популярные новости
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин
11 сентября, 22:39 • 20671 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются
11 сентября, 23:40 • 23534 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС
01:20 • 23083 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа
01:21 • 23289 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
04:42 • 17751 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11 • 62133 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
11 сентября, 05:01 • 68658 просмотра
Таможенные «трения»: пока Трамп готовится к визиту в Британию, Лондон и Вашингтон возобновили переговоры по импорту стали

Киев • УНН

 • 120 просмотра

США и Великобритания возобновили переговоры по пошлинам на экспорт стали и алюминия. Лондон стремится отменить 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, действующие с марта.

Таможенные «трения»: пока Трамп готовится к визиту в Британию, Лондон и Вашингтон возобновили переговоры по импорту стали

США и Великобритания, перед визитом Трампа в Лондон, возобновили переговоры о пошлинах на экспорт стали и алюминия. Эти переговоры носят политически деликатный характер для правящей Лейбористской партии Великобритании, уточняет Politico, передает УНН.

Детали

Великобритания и США возобновляют переговоры по стали накануне государственного визита Трампа. Сейчас известно, что те переговоры, по которым некоторое время летом наблюдался "простой", по данным издания возобновились в сентябре.

Речь идет о введении новых квот, снижающих пошлины на экспорт стали и алюминия в США.

Тем временем Дональд Трамп готовится посетить Великобританию со вторым историческим государственным визитом.

Британские официальные лица надеются воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться прорыва в вопросе тарифов, а также заключить долгожданное технологическое партнерство.

- пишет Politico.

Переговоры также являются политически чувствительными для правящей Лейбористской партии Великобритании. В последнее время лейбористы сталкиваются в Британии с давлением со стороны партии Reform UK, особенно в промышленных центрах страны.

Пытались решить быстро

С марта британские производители стали и алюминия сталкиваются с 25-процентными пошлинами на границе США. И сейчас, на фоне нового старта переговоров по стали, британские торговые представители "действительно хотят достичь чего-то большего", пишет издание, ссылаясь на источник.

В мае Трамп и Кир Стармер объявили о соглашении, которое обещало "быстрые обсуждения" для обеспечения квоты на экспорт металлов из Великобритании.

Цель - импортировать определенный объем стали, алюминия и продуктов их переработки из Великобритании в США по ставкам, значительно ниже 25%.

Глава Белого дома, в июле, во время своего визита в Шотландию заявлял, что снижение пошлин на британскую сталь и алюминий произойдет "довольно скоро".

Но дальше появилось "торможение", вместо "быстрых решений".

Но спустя пять месяцев после подписания соглашения в мае Великобритания все еще лоббирует торгового представителя США Джеймисона Грира и министра торговли Говарда Лутника, чтобы Белый дом ввел эти квоты, пишет Politico.

Успехи в экономике для Лондона под угрозой

Чем дольше это длится, тем больше неопределенности, тем больше вреда, тем меньше вероятность роста экономики и тем большая угроза для связанных с этим рабочих мест

- объясняет Крис Саутворт, глава Международной торговой палаты Великобритании.

Справочно

В США действуют строгие правила импорта стали и алюминия, а это означает, что металлы должны быть выплавлены и разлиты в стране происхождения, чтобы претендовать на льготы по тарифам.

Однако эти требования стали непростым испытанием для британской сталелитейной отрасли после того, как в сентябре прошлого года закрылся крупнейший экспортер в США — сталелитейный завод Tata Steel UK в Порт-Талботе.

Напомним

Игорь Тележников

Новости Мира
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты