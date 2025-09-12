Таможенные «трения»: пока Трамп готовится к визиту в Британию, Лондон и Вашингтон возобновили переговоры по импорту стали

США и Великобритания, перед визитом Трампа в Лондон, возобновили переговоры о пошлинах на экспорт стали и алюминия. Эти переговоры носят политически деликатный характер для правящей Лейбористской партии Великобритании, уточняет Politico, передает УНН.

Детали

Великобритания и США возобновляют переговоры по стали накануне государственного визита Трампа. Сейчас известно, что те переговоры, по которым некоторое время летом наблюдался "простой", по данным издания возобновились в сентябре.

Речь идет о введении новых квот, снижающих пошлины на экспорт стали и алюминия в США.

Тем временем Дональд Трамп готовится посетить Великобританию со вторым историческим государственным визитом.

Британские официальные лица надеются воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться прорыва в вопросе тарифов, а также заключить долгожданное технологическое партнерство. - пишет Politico.

Переговоры также являются политически чувствительными для правящей Лейбористской партии Великобритании. В последнее время лейбористы сталкиваются в Британии с давлением со стороны партии Reform UK, особенно в промышленных центрах страны.

Пытались решить быстро

С марта британские производители стали и алюминия сталкиваются с 25-процентными пошлинами на границе США. И сейчас, на фоне нового старта переговоров по стали, британские торговые представители "действительно хотят достичь чего-то большего", пишет издание, ссылаясь на источник.

В мае Трамп и Кир Стармер объявили о соглашении, которое обещало "быстрые обсуждения" для обеспечения квоты на экспорт металлов из Великобритании.

Цель - импортировать определенный объем стали, алюминия и продуктов их переработки из Великобритании в США по ставкам, значительно ниже 25%.

Глава Белого дома, в июле, во время своего визита в Шотландию заявлял, что снижение пошлин на британскую сталь и алюминий произойдет "довольно скоро".

Но дальше появилось "торможение", вместо "быстрых решений".

Но спустя пять месяцев после подписания соглашения в мае Великобритания все еще лоббирует торгового представителя США Джеймисона Грира и министра торговли Говарда Лутника, чтобы Белый дом ввел эти квоты, пишет Politico.

Успехи в экономике для Лондона под угрозой

Чем дольше это длится, тем больше неопределенности, тем больше вреда, тем меньше вероятность роста экономики и тем большая угроза для связанных с этим рабочих мест - объясняет Крис Саутворт, глава Международной торговой палаты Великобритании.

Справочно

В США действуют строгие правила импорта стали и алюминия, а это означает, что металлы должны быть выплавлены и разлиты в стране происхождения, чтобы претендовать на льготы по тарифам.

Однако эти требования стали непростым испытанием для британской сталелитейной отрасли после того, как в сентябре прошлого года закрылся крупнейший экспортер в США — сталелитейный завод Tata Steel UK в Порт-Талботе.

