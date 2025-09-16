Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам - СМИ
Киев • УНН
Греция впервые с 2022 года, когда россия начала войну против Украины, заблокировала решение Европейского Союза об ограничении на получение виз для граждан России. Так же поступили Италия, Франция, Венгрия и Испания, пишет УНН со ссылкой на ProNews.
Подробности
В Греции, по данным издания, российские туристы тратят в среднем 1300 евро в день, в то время как туристы из других стран в среднем тратят 567 евро.
До 2015 года россияне тратили около 900 евро, а среднестатистический турист – около 600 евро. Сейчас средний показатель россиян вырос, поскольку их количество значительно уменьшилось после ухудшения греко-российских отношений, и соответственно, потребление на душу населения также выросло.
Конечно, российская община в Греции также была бы уничтожена вместе с туризмом, поскольку они не получали бы долгосрочных виз. Россия также приняла бы аналогичные меры для греков, что привело бы к дальнейшему резкому падению экспорта.
Вместе с Грецией, Италия, Испания, Франция и Венгрия также наложили вето. При этом Кипр, 10% населения которого имеют российский паспорт, вето не наложил.
Дополнение
В ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений на туристические визы для россиян и введения ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах блока в рамках нового пакета санкций, который ожидается на этой неделе.
Федеральное правительство Германии также выступает за более ограничительное предоставление разрешений на въезд в Шенгенскую зону. Согласно предложению, выдача виз российским гражданам для туристических поездок или покупок в странах ЕС должна была бы быть существенно ограничена.