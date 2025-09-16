Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам - СМИ

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
09:19 • 2678 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 10212 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 10015 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 19679 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 20230 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 54020 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 64168 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 45727 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46514 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43538 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
752мм
Популярные новости
Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios15 сентября, 23:56 • 7330 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 15088 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 10121 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 11917 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 15428 просмотра
публикации
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 2670 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 10204 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 19673 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 29788 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 55660 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 37488 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 37294 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 42423 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 48023 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 98001 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам - СМИ

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Греция, Италия, Франция, Венгрия и Испания заблокировали решение ЕС об ограничении виз для граждан россии. Греция впервые с 2022 года ветировала это решение, ссылаясь на экономические выгоды от российских туристов.

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам - СМИ

Греция впервые с 2022 года, когда россия начала войну против Украины, заблокировала решение Европейского Союза об ограничении на получение виз для граждан России. Так же поступили Италия, Франция, Венгрия и Испания, пишет УНН со ссылкой на ProNews.

Подробности

В Греции, по данным издания, российские туристы тратят в среднем 1300 евро в день, в то время как туристы из других стран в среднем тратят 567 евро.

До 2015 года россияне тратили около 900 евро, а среднестатистический турист – около 600 евро. Сейчас средний показатель россиян вырос, поскольку их количество значительно уменьшилось после ухудшения греко-российских отношений, и соответственно, потребление на душу населения также выросло.

Конечно, российская община в Греции также была бы уничтожена вместе с туризмом, поскольку они не получали бы долгосрочных виз. Россия также приняла бы аналогичные меры для греков, что привело бы к дальнейшему резкому падению экспорта.

Вместе с Грецией, Италия, Испания, Франция и Венгрия также наложили вето. При этом Кипр, 10% населения которого имеют российский паспорт, вето не наложил.

Дополнение

В ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений на туристические визы для россиян и введения ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах блока в рамках нового пакета санкций, который ожидается на этой неделе.

Федеральное правительство Германии также выступает за более ограничительное предоставление разрешений на въезд в Шенгенскую зону. Согласно предложению, выдача виз российским гражданам для туристических поездок или покупок в странах ЕС должна была бы быть существенно ограничена.

Павел Зинченко

Новости Мира
Европейский Союз
Франция
Греция
Италия
Испания
Германия
Венгрия
Кипр