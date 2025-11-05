ЕС прекратит выдавать россиянам многократные шенгенские визы
Киев • УНН
Европейский Союз планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, разрешая только однократные визы для въезда в Шенгенскую зону с этой недели. Исключения будут для гуманитарных причин или для лиц с двойным гражданством ЕС.
Европейский Союз планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, фактически ограничив выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, Politico.
Детали
По новым правилам россияне смогут получать только однократные визы для въезда в Шенгенскую зону. Исключения будут делаться в ограниченных ситуациях - например, по гуманитарным причинам или для тех, кто также имеет гражданство ЕС.
Это еще одна мера наказания Москвы за агрессивную войну против Украины. ЕС также планирует ограничить передвижение российских дипломатов
Ожидается, что ужесточенные визовые нормы для россиян будут официально утверждены и введены уже на этой неделе.
ЕС уже усложнил получение виз для россиян, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Некоторые страны-члены, такие как государства Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или существенно ограничив въезд россиян. Выдача виз остается компетенцией отдельных государств, поэтому Еврокомиссия может лишь усложнить процесс, но не имеет права полностью запретить въезд.
В 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона граждан РФ. Это больше, чем в 2023 году, но значительно меньше довоенного уровня. Особенно активно туристические визы россиянам выдавали Венгрия, Франция, Испания и Италия.
Напомним
Ранее сообщалось, что ЕС готовится ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам России и других "враждебных" стран до конца года. Новые рекомендации Еврокомиссии, которые будут опубликованы в декабре, будут предусматривать более жесткие критерии для въезда россиян.
Министерство иностранных дел Германии подтвердило ужесточение правил выдачи виз для россиян, увеличив сбор до 80 евро и продлив срок оформления.
