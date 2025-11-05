ЕС прекратит выдавать россиянам многократные шенгенские визы

ukenru
21:56 • 1630 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 6362 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 14550 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 18891 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 19794 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 28639 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 32451 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22546 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22500 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 33582 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипажVideo5 ноября, 13:31 • 6648 просмотра
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких5 ноября, 13:41 • 7258 просмотра
Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка5 ноября, 14:10 • 5594 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 14961 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 13079 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 28644 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 32456 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 36193 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 43445 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 33582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 13103 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 14985 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 33099 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 37740 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 51070 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

ЕС прекратит выдавать россиянам многократные шенгенские визы

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Европейский Союз планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, разрешая только однократные визы для въезда в Шенгенскую зону с этой недели. Исключения будут для гуманитарных причин или для лиц с двойным гражданством ЕС.

ЕС прекратит выдавать россиянам многократные шенгенские визы

Европейский Союз планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, фактически ограничив выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев. Об этом информирует УНН со ссылкой на DWPolitico.

Детали

По новым правилам россияне смогут получать только однократные визы для въезда в Шенгенскую зону. Исключения будут делаться в ограниченных ситуациях - например, по гуманитарным причинам или для тех, кто также имеет гражданство ЕС.

Это еще одна мера наказания Москвы за агрессивную войну против Украины. ЕС также планирует ограничить передвижение российских дипломатов

- пишет DW.

Ожидается, что ужесточенные визовые нормы для россиян будут официально утверждены и введены уже на этой неделе.

ЕС уже усложнил получение виз для россиян, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Некоторые страны-члены, такие как государства Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или существенно ограничив въезд россиян. Выдача виз остается компетенцией отдельных государств, поэтому Еврокомиссия может лишь усложнить процесс, но не имеет права полностью запретить въезд.

В 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона граждан РФ. Это больше, чем в 2023 году, но значительно меньше довоенного уровня. Особенно активно туристические визы россиянам выдавали Венгрия, Франция, Испания и Италия.

Напомним

Ранее сообщалось, что ЕС готовится ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам России и других "враждебных" стран до конца года. Новые рекомендации Еврокомиссии, которые будут опубликованы в декабре, будут предусматривать более жесткие критерии для въезда россиян.

Министерство иностранных дел Германии подтвердило ужесточение правил выдачи виз для россиян, увеличив сбор до 80 евро и продлив срок оформления.

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам - СМИ16.09.25, 11:37 • 6516 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Франция
Греция
Италия
Испания
Германия
Венгрия
Украина