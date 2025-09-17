Німеччина посилила візові правила для росіян та вимагає єдиних обмежень у Шенгенській зоні - МЗС ФРН
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило посилення правил видачі віз для росіян, збільшивши збір до 80 євро та подовживши термін оформлення. Німеччина наполягає на єдиних обмеженнях для росіян у всій Шенгенській зоні, незважаючи на відсутність єдиної позиції в ЄС.
Міністерство закордонних справ ФРН підтвердило посилення правил видачі віз для росіян. Зокрема, візовий збір підвищили з 35 до 80 євро, збільшили перелік необхідних документів і подовжили строк оформлення. Крім того, Німеччина наполягає на запровадженні єдиних обмежень для росіян у всій Шенгенській зоні. Про це інформує УНН з посиланням на DW.
Деталі
У відповіді на запит DW йдеться, що Уряд Німеччини діє відповідно до керівних принципів Європейського Союзу, які наказали скасувати спрощений візовий режим із росією.
Після початку масштабної агресивної війни росії проти України федеральний уряд - відповідно до керівних принципів ЄС від 30 вересня 2022 року - посилив правила видачі віз громадянам росії. Це стосується як шенгенських віз, так і національних
Зазначається, що серед іншого, зріс візовий збір (з 35 до 80 євро), для оформлення візи потрібно більше документів, довше за термін оформлення. Німеччина також вимагає єдиних обмежень для росіян у всій Шенгенській зоні.
При цьому в Євросоюзі немає єдиної позиції з цього питання: низка країн виступає проти серйозних обмежень для туристів. Про це, наприклад, прямо заявила Угорщина, а Італія, Іспанія та Греція продовжують активно видавати візи, незважаючи на директиви Єврокомісії. Безпосередньо диктувати політику видачі віз країнам ЄС Брюссель не може.
За даними DW, кількість віз до країн ЄС, виданих росіянам, різко впала з приходом пандемії коронавірусу. У 2019 році було видано близько 4 млн шенгенських віз, у 2023 році – 460 тис. Основна частина віз припадає на Італію, Францію, Іспанію та Грецію (разом 78% усіх випадків).
Нагадаємо
ЄС готується посилити обмеження на видачу віз громадянам росії та інших "ворожих" країн до кінця року. Нові рекомендації Єврокомісії, що будуть опубліковані в грудні, передбачатимуть жорсткіші критерії для в'їзду росіян.
Європейський Союз розглядає можливість посилення обмежень на туристичні візи для громадян росії та запровадження обмежень на пересування російських дипломатів у межах блоку.
