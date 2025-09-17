Германия ужесточила визовые правила для россиян и требует единых ограничений в Шенгенской зоне - МИД ФРГ

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 16872 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 30445 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 21576 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 36957 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 52261 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 25086 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 42094 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36999 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16790 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37788 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
65%
749мм
Популярные новости
Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часовPhoto16 сентября, 16:35 • 5340 просмотра
Никаких дружественных намерений у россии нет: Зеленский о докладе Службы внешней разведки16 сентября, 18:06 • 3222 просмотра
Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине16 сентября, 18:36 • 4154 просмотра
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto20:20 • 5170 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы22:47 • 3474 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 16870 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 30443 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 21900 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 52260 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 42092 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 12018 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 19330 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 50648 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 49488 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 54081 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist

Германия ужесточила визовые правила для россиян и требует единых ограничений в Шенгенской зоне - МИД ФРГ

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министерство иностранных дел Германии подтвердило ужесточение правил выдачи виз для россиян, увеличив сбор до 80 евро и продлив срок оформления. Германия настаивает на единых ограничениях для россиян во всей Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие единой позиции в ЕС.

Германия ужесточила визовые правила для россиян и требует единых ограничений в Шенгенской зоне - МИД ФРГ

Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило ужесточение правил выдачи виз для россиян. В частности, визовый сбор повысили с 35 до 80 евро, увеличили перечень необходимых документов и продлили срок оформления. Кроме того, Германия настаивает на введении единых ограничений для россиян во всей Шенгенской зоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ответе на запрос DW говорится, что Правительство Германии действует в соответствии с руководящими принципами Европейского Союза, которые предписали отменить упрощенный визовый режим с россией.

После начала масштабной агрессивной войны россии против Украины федеральное правительство - в соответствии с руководящими принципами ЕС от 30 сентября 2022 года - ужесточило правила выдачи виз гражданам россии. Это касается как шенгенских виз, так и национальных

- заявили в МИД ФРГ. -

Отмечается, что среди прочего, вырос визовый сбор (с 35 до 80 евро), для оформления визы требуется больше документов, дольше срок оформления. Германия также требует единых ограничений для россиян во всей Шенгенской зоне.

При этом в Евросоюзе нет единой позиции по этому вопросу: ряд стран выступает против серьезных ограничений для туристов. Об этом, например, прямо заявила Венгрия, а Италия, Испания и Греция продолжают активно выдавать визы, несмотря на директивы Еврокомиссии. Непосредственно диктовать политику выдачи виз странам ЕС Брюссель не может.

По данным DW, количество виз в страны ЕС, выданных россиянам, резко упало с приходом пандемии коронавируса. В 2019 году было выдано около 4 млн шенгенских виз, в 2023 году – 460 тыс. Основная часть виз приходится на Италию, Францию, Испанию и Грецию (вместе 78% всех случаев).

Напомним

ЕС готовится ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам россии и других "враждебных" стран до конца года. Новые рекомендации Еврокомиссии, которые будут опубликованы в декабре, будут предусматривать более жесткие критерии для въезда россиян.

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения ограничений на туристические визы для граждан россии и введения ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах блока.

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам - СМИ16.09.25, 11:37 • 3556 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Греция
Италия
Испания
Германия
Венгрия