Германия ужесточила визовые правила для россиян и требует единых ограничений в Шенгенской зоне - МИД ФРГ

Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило ужесточение правил выдачи виз для россиян. В частности, визовый сбор повысили с 35 до 80 евро, увеличили перечень необходимых документов и продлили срок оформления. Кроме того, Германия настаивает на введении единых ограничений для россиян во всей Шенгенской зоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ответе на запрос DW говорится, что Правительство Германии действует в соответствии с руководящими принципами Европейского Союза, которые предписали отменить упрощенный визовый режим с россией.

После начала масштабной агрессивной войны россии против Украины федеральное правительство - в соответствии с руководящими принципами ЕС от 30 сентября 2022 года - ужесточило правила выдачи виз гражданам россии. Это касается как шенгенских виз, так и национальных - заявили в МИД ФРГ. -

Отмечается, что среди прочего, вырос визовый сбор (с 35 до 80 евро), для оформления визы требуется больше документов, дольше срок оформления. Германия также требует единых ограничений для россиян во всей Шенгенской зоне.

При этом в Евросоюзе нет единой позиции по этому вопросу: ряд стран выступает против серьезных ограничений для туристов. Об этом, например, прямо заявила Венгрия, а Италия, Испания и Греция продолжают активно выдавать визы, несмотря на директивы Еврокомиссии. Непосредственно диктовать политику выдачи виз странам ЕС Брюссель не может.

По данным DW, количество виз в страны ЕС, выданных россиянам, резко упало с приходом пандемии коронавируса. В 2019 году было выдано около 4 млн шенгенских виз, в 2023 году – 460 тыс. Основная часть виз приходится на Италию, Францию, Испанию и Грецию (вместе 78% всех случаев).

Напомним

ЕС готовится ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам россии и других "враждебных" стран до конца года. Новые рекомендации Еврокомиссии, которые будут опубликованы в декабре, будут предусматривать более жесткие критерии для въезда россиян.

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения ограничений на туристические визы для граждан россии и введения ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах блока.

