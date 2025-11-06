ЄС закликає Сербію обмежити видачу паспортів росіянам

Європейська комісія закликала Сербію обмежити видачу паспортів громадянам росії, оскільки ті використовують їх для безвізового в’їзду до ЄС. Про це повідомляє DW з посиланням на у звіт Єврокомісії про прогрес Сербії у євроінтеграції.

Деталі

Сербію закликали узгодити свою візову політику з нормами Євросоюзу та запровадити суворіший контроль під час надання громадянства іноземцям. Зокрема, це стосується процедури видачі паспортів громадянам Росії.

Отримуючи сербське громадянство, росіяни фактично здобувають право подорожувати до країн Євросоюзу без віз, що, за словами представників Брюсселя, становить загрозу європейській безпеці - пише DW.

Єврокомісія наголосила, що якщо Белград і надалі прагне вступити до ЄС, він має узгодити свою візову політику з вимогами Співтовариства.

У жовтні Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою приєднання Сербії до режиму європейських санкцій проти москви є обов’язковою умовою для її вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо

Європейський Союз планує посилити візові обмеження для громадян росії, дозволяючи лише одноразові візи для в'їзду до Шенгенської зони з цього тижня. Винятки будуть для гуманітарних причин або для осіб з подвійним громадянством ЄС.

