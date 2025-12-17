Сербия отказывается от участия в саммите ЕС-Западные Балканы

Сербия не будет присутствовать на встрече лидеров ЕС со своими коллегами из Западных Балкан в среду вечером для обсуждения расширения ЕС после того, как президент Александр Вучич заявил поздно вечером во вторник, что его страна не будет участвовать, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия, поэтому Западные Балканы останутся без Республики Сербия", — заявил Вучич сербским СМИ.

Сербский президент назвал это личным решением, утверждая, что "тем самым я защищаю Республику Сербия и ее интересы, потому что нам нужно показать, чего мы достигли".

Издание отмечает, что Сербия достигла незначительного прогресса в своей заявке на вступление в ЕС, несмотря на то, что в 2012 году ей был предоставлен статус кандидата. С 2021 года не было достигнуто никаких существенных этапов в процессе вступления.

Решение Вучича было принято за ужином в Брюсселе 10 декабря с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, где Вучич заявил, что предложил всем шести странам Западных Балкан присоединиться к ЕС одновременно, а не в рамках стандартного поэтапного процесса вступления.

Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

Сербия долгое время поддерживала тесные связи с Россией, основанные на исторических, культурных и религиозных связях, а также тесном экономическом сотрудничестве; Сербия зависит от Москвы в вопросах поставок газа. После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года Сербия столкнулась с растущим давлением с целью дистанцироваться от Москвы, но сопротивлялась введению санкций, вместо этого стремясь сбалансировать свои связи с Россией и Европейским союзом, добавляет Politico.

Министр европейской интеграции Сербии Неманья Старович выступил с заявлением в поддержку решения Вучича, обвинив ЕС в "близоруком нежелании" признать реформы в Сербии и достичь прогресса в процессе вступления — позиция, которая, по его словам, посылает негативный сигнал сербским гражданам. "Этот сигнал лишь подпитывает антиевропейские настроения и отбивает желание у тех, кто продвигает реформы в обществе", — сказал Старович.

Старович добавил, что отсутствие Сербии защищает "достоинство нашего народа, а также целостность процесса вступления и авторитет европейской идеи в Сербии".

Оппозиционные политики в Сербии раскритиковали это решение, назвав его "попыткой эмоционального шантажа, поскольку Вучич недоволен тем, что Албания и Черногория достигли прогресса и, вероятно, станут следующими государствами-членами ЕС", — заявил Александр Радованович, член Движения свободных граждан.

ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

Павле Грбович, член сербского парламента от движения "Свободные граждане", заявил, что это "симптом глубокой политической трусости и попытка уклониться от неудобных вопросов и сообщений".

"Нам сообщили о решении президента Вучича не присутствовать на саммите по Западным Балканам. Мы сожалеем об этом и принимаем это к сведению", - заявил представитель ЕС.