Сербия отказывается от участия в саммите ЕС-Западные Балканы

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 946 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 8496 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 21728 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 17031 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 17278 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 18568 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19950 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17923 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27542 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46550 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 18437 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 29466 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 12859 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 10646 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"11:01 • 8086 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 3720 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 3554 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 3462 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 21728 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 29567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Брюссель
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 5414 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 18500 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 54817 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 72011 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 71393 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Грибы
Сериал

Сербия отказывается от участия в саммите ЕС-Западные Балканы

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет участвовать во встрече лидеров ЕС со своими коллегами из Западных Балкан. Это личное решение Вучича, который утверждает, что защищает интересы Сербии, достигшей незначительного прогресса в своей заявке на вступление в ЕС.

Сербия отказывается от участия в саммите ЕС-Западные Балканы

Сербия не будет присутствовать на встрече лидеров ЕС со своими коллегами из Западных Балкан в среду вечером для обсуждения расширения ЕС после того, как президент Александр Вучич заявил поздно вечером во вторник, что его страна не будет участвовать, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия, поэтому Западные Балканы останутся без Республики Сербия", — заявил Вучич сербским СМИ.

Сербский президент назвал это личным решением, утверждая, что "тем самым я защищаю Республику Сербия и ее интересы, потому что нам нужно показать, чего мы достигли".

Издание отмечает, что Сербия достигла незначительного прогресса в своей заявке на вступление в ЕС, несмотря на то, что в 2012 году ей был предоставлен статус кандидата. С 2021 года не было достигнуто никаких существенных этапов в процессе вступления.

Решение Вучича было принято за ужином в Брюсселе 10 декабря с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, где Вучич заявил, что предложил всем шести странам Западных Балкан присоединиться к ЕС одновременно, а не в рамках стандартного поэтапного процесса вступления.

Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России06.11.25, 17:50 • 3228 просмотров

Сербия долгое время поддерживала тесные связи с Россией, основанные на исторических, культурных и религиозных связях, а также тесном экономическом сотрудничестве; Сербия зависит от Москвы в вопросах поставок газа. После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года Сербия столкнулась с растущим давлением с целью дистанцироваться от Москвы, но сопротивлялась введению санкций, вместо этого стремясь сбалансировать свои связи с Россией и Европейским союзом, добавляет Politico.

Министр европейской интеграции Сербии Неманья Старович выступил с заявлением в поддержку решения Вучича, обвинив ЕС в "близоруком нежелании" признать реформы в Сербии и достичь прогресса в процессе вступления — позиция, которая, по его словам, посылает негативный сигнал сербским гражданам. "Этот сигнал лишь подпитывает антиевропейские настроения и отбивает желание у тех, кто продвигает реформы в обществе", — сказал Старович.

Старович добавил, что отсутствие Сербии защищает "достоинство нашего народа, а также целостность процесса вступления и авторитет европейской идеи в Сербии".

Оппозиционные политики в Сербии раскритиковали это решение, назвав его "попыткой эмоционального шантажа, поскольку Вучич недоволен тем, что Албания и Черногория достигли прогресса и, вероятно, станут следующими государствами-членами ЕС", — заявил Александр Радованович, член Движения свободных граждан.

ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам06.11.25, 01:10 • 4983 просмотра

Павле Грбович, член сербского парламента от движения "Свободные граждане", заявил, что это "симптом глубокой политической трусости и попытка уклониться от неудобных вопросов и сообщений".

"Нам сообщили о решении президента Вучича не присутствовать на саммите по Западным Балканам. Мы сожалеем об этом и принимаем это к сведению", - заявил представитель ЕС.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Антониу Кошта
Черногория
Европейская комиссия
Александр Вучич
Албания
Европейский Союз
Сербия
Урсула фон дер Ляйен
Украина