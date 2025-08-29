На войне погиб художник и военный Кирилл Гринев

Украинский художник Кирилл Гринёв погиб на фронте. Он пошел добровольцем на фронт в первые дни полномасштабной войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию PEN Ukraine в Facebook.

Детали

Кирилл Гринёв принадлежал к художественному объединению "P. Е. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").

Кирилл пошел добровольцем в ряды ВСУ в феврале 2022 года, после начала российского полномасштабного вторжения. В прошлом году получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области. Весной 2025 года его брат, Анатолий Гринёв, пропал без вести на фронте - говорится в сообщении.

У Кирилла осталась дочь.

Напомним

На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Он был основателем стрелкового клуба "Феникс" и многократным рекордсменом Украины.