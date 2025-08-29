На войне погиб художник и военный Кирилл Гринев
Киев • УНН
Украинский художник Кирилл Гринев, доброволец с февраля 2022 года, погиб на фронте. Он принадлежал к художественному объединению "Р. Э. П.", получил ранение в 2023 году, а его брат пропал без вести весной 2024 года.
Украинский художник Кирилл Гринёв погиб на фронте. Он пошел добровольцем на фронт в первые дни полномасштабной войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию PEN Ukraine в Facebook.
Детали
Кирилл Гринёв принадлежал к художественному объединению "P. Е. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").
Кирилл пошел добровольцем в ряды ВСУ в феврале 2022 года, после начала российского полномасштабного вторжения. В прошлом году получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области. Весной 2025 года его брат, Анатолий Гринёв, пропал без вести на фронте
У Кирилла осталась дочь.
