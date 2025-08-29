На войне погиб художник и военный Кирилл Гринев

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 17845 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 32431 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 101906 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 55035 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 68269 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 107847 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121225 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104334 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116808 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84238 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
74%
752мм
Популярные новости
Плетенчук: россияне нанесли удар по кораблю ВМС Украины, есть погибший28 августа, 12:11 • 11309 просмотра
В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции28 августа, 13:09 • 5978 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 53193 просмотра
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo16:19 • 7230 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт18:17 • 5728 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 17846 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 53337 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 101908 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 193201 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 195650 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Реджеп Тайип Эрдоган
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 124718 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 154994 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 156743 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 147459 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178059 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

На войне погиб художник и военный Кирилл Гринев

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Украинский художник Кирилл Гринев, доброволец с февраля 2022 года, погиб на фронте. Он принадлежал к художественному объединению "Р. Э. П.", получил ранение в 2023 году, а его брат пропал без вести весной 2024 года.

На войне погиб художник и военный Кирилл Гринев

Украинский художник Кирилл Гринёв погиб на фронте. Он пошел добровольцем на фронт в первые дни полномасштабной войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию PEN Ukraine в Facebook.

Детали

Кирилл Гринёв принадлежал к художественному объединению "P. Е. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").

Кирилл пошел добровольцем в ряды ВСУ в феврале 2022 года, после начала российского полномасштабного вторжения. В прошлом году получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области. Весной 2025 года его брат, Анатолий Гринёв, пропал без вести на фронте

- говорится в сообщении.

У Кирилла осталась дочь.

Напомним

На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Он был основателем стрелкового клуба "Феникс" и многократным рекордсменом Украины.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Донецкая область
Вооруженные силы Украины