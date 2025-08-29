На війні загинув художник і військовий Кирило Гриньов

Український художник Кирило Гриньов загинув на фронті. Він пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію PEN Ukraine у Facebook.

Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

Кирило пішов добровольцем до лав ЗСУ в лютому 2022 року, після початку російського повномасштабного вторгнення. Минулого року отримав поранення, виконуючи завдання у Покровському районі Донецької області. Весною 2025 року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті