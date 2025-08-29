$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 17866 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 32452 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 101926 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 55046 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 68279 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 107851 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121230 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104336 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116809 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84238 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
На війні загинув художник і військовий Кирило Гриньов

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Український художник Кирило Гриньов, доброволець з лютого 2022 року, загинув на фронті. Він належав до мистецького об'єднання "P. Е. П.", мав поранення у 2023 році, а його брат зник безвісти навесні 2024 року.

На війні загинув художник і військовий Кирило Гриньов

Український художник Кирило Гриньов загинув на фронті. Він пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію PEN Ukraine у Facebook.

Деталі

Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

Кирило пішов добровольцем до лав ЗСУ в лютому 2022 року, після початку російського повномасштабного вторгнення. Минулого року отримав поранення, виконуючи завдання у Покровському районі Донецької області. Весною 2025 року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті

- йдеться у дописі.

У Кирила залишилася донька.

Нагадаємо

На війні загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Він був засновником стрілецького клубу "Фенікс" та багаторазовим рекордсменом України.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Донецька область
Збройні сили України