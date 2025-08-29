На війні загинув художник і військовий Кирило Гриньов
Київ • УНН
Український художник Кирило Гриньов, доброволець з лютого 2022 року, загинув на фронті. Він належав до мистецького об'єднання "P. Е. П.", мав поранення у 2023 році, а його брат зник безвісти навесні 2024 року.
Український художник Кирило Гриньов загинув на фронті. Він пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію PEN Ukraine у Facebook.
Деталі
Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").
Кирило пішов добровольцем до лав ЗСУ в лютому 2022 року, після початку російського повномасштабного вторгнення. Минулого року отримав поранення, виконуючи завдання у Покровському районі Донецької області. Весною 2025 року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті
У Кирила залишилася донька.
