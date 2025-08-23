У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 15290 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 16990 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 14372 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 16345 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 17640 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12106 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19948 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19576 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13431 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14317 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
95%
743мм
Популярнi новини
російського політолога маркова визнали "іноагентом": що стало причиноюPhoto22 серпня, 14:59 • 3672 перегляди
Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна22 серпня, 15:30 • 4656 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 13187 перегляди
Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду переважно на умовах росії, щоб зупинити війну - Politico22 серпня, 16:18 • 3942 перегляди
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту20:36 • 3460 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 13194 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 15290 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 16345 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 17640 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19948 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 14372 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 11632 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 14140 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 17276 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 25180 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Футбол
Лікарські засоби
Нафта
Крилата ракета

У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На війні загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Він був засновником стрілецького клубу "Фенікс" та багаторазовим рекордсменом України.

У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров

На війні проти росії загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України (НОК) у Горішніх Плавнях, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Хабаров був засновником стрілецького клубу "Фенікс" на базі вищого професійного ліцею, багатократним рекордсменом України.

Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом

- йдеться у дописі.

Вказується, що Хабаров був справжнім патріотом та сміливим чоловіком, який віддав найдорожче - своє життя - за свободу України.

"Країна та наше місто схиляють голови у скорботі та висловлюють щирі співчуття родині й близьким. Пам’ять про Олексія назавжди залишиться у наших серцях", - додали у відділенні НОК.

Нагадаємо

У боях на Харківщині загинув 23-річний ексфутболіст Микита Калін, вихованець дніпропетровського футболу. Спортсмен, який виступав за юнацьку команду "Колоса" та кілька інших клубів, віддав своє життя за свободу України.

На фронті загинув український художник Давид Чичкан11.08.25, 00:24 • 14523 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніСпорт
Національний олімпійський комітет
Україна