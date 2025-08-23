У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров
Київ • УНН
На війні загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Він був засновником стрілецького клубу "Фенікс" та багаторазовим рекордсменом України.
На війні проти росії загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України (НОК) у Горішніх Плавнях, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Хабаров був засновником стрілецького клубу "Фенікс" на базі вищого професійного ліцею, багатократним рекордсменом України.
Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом
Вказується, що Хабаров був справжнім патріотом та сміливим чоловіком, який віддав найдорожче - своє життя - за свободу України.
"Країна та наше місто схиляють голови у скорботі та висловлюють щирі співчуття родині й близьким. Пам’ять про Олексія назавжди залишиться у наших серцях", - додали у відділенні НОК.
Нагадаємо
У боях на Харківщині загинув 23-річний ексфутболіст Микита Калін, вихованець дніпропетровського футболу. Спортсмен, який виступав за юнацьку команду "Колоса" та кілька інших клубів, віддав своє життя за свободу України.
На фронті загинув український художник Давид Чичкан11.08.25, 00:24 • 14523 перегляди