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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 31488 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125991 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184866 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149082 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140107 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117999 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108378 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У боях під Харковом загинув 23-річний футболіст Микита Калін

У боях під Харковом загинув 23-річний футболіст Микита Калін

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Колишній гравець юнацької команди "Колоса" Микита Калін загинув на Харківщині 6 лютого 2025 року. Спортсмен також виступав за клуби "Скіф", МФК "Бровари", "Богданівка" та "Фаворит".

У боях на Харківщині загинув 23-річний ексфутболіст Микита Калін, вихованець дніпропетровського футболу. Спортсмен, який виступав за юнацьку команду "Колоса" та кілька інших клубів, віддав своє життя за свободу України. Про це повідомила Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

На війні проти росії загинув 23-річний ексфутболіст, вихованець дніпропетровського футболу, Микита Калін… Микита Калін загинув у боях на Харківщині 6 лютого 2025 року. Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Микити. Слава Герою! Вічна пам’ять… 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає Українська Асоціація Футболу, Калін впродовж карʼєри виступав за юнацьку команду "Колоса", а також грав за "Скіф", МФК "Бровари", "Богданівка" та "Фаворит".

Нагадаємо 

22 січня 2025 року на фронті загинув голова Громадської ради при Держкіно, кінопродюсер України Станіслав Притула.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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