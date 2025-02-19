У боях під Харковом загинув 23-річний футболіст Микита Калін

У боях на Харківщині загинув 23-річний ексфутболіст Микита Калін, вихованець дніпропетровського футболу. Спортсмен, який виступав за юнацьку команду "Колоса" та кілька інших клубів, віддав своє життя за свободу України. Про це повідомила Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

На війні проти росії загинув 23-річний ексфутболіст, вихованець дніпропетровського футболу, Микита Калін… Микита Калін загинув у боях на Харківщині 6 лютого 2025 року. Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Микити. Слава Герою! Вічна пам’ять… - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Українська Асоціація Футболу, Калін впродовж карʼєри виступав за юнацьку команду "Колоса", а також грав за "Скіф", МФК "Бровари", "Богданівка" та "Фаворит".

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