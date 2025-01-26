Голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула загинув на війні з рф
Київ • УНН
Станіслав Притула, голова Громадської ради при Держкіно та кінопродюсер, загинув 22 січня 2025 року, захищаючи Україну. Він служив у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.
У середу, 22 січня, захищаючи Україну проти російських окупантів, загинув голова Громадської ради при Держкіно, кінопродюсер Станіслав Притула. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.
22 січня 2025 року, захищаючи Україну, загинув голова Громадської ради при Держкіно, кінопродюсер і незламний захисник України Станіслав Притула. Станіслав був не лише митцем, але й Людиною з великої літери – чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі
У Держкіно зазначили, що Притула із перших днів війни він став на захист України. В агентстві висловили щиру вдячність за його багаторічну плідну працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа, а також глибокі співчуття його родині, друзям, колегам і всім, хто знав і цінував Станіслава.
Нагадаємо
Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 34-річний поет і прозаїк Олексій Безпальцев.