Голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула загинув на війні з рф

У середу, 22 січня, захищаючи Україну проти російських окупантів, загинув голова Громадської ради при Держкіно, кінопродюсер Станіслав Притула. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.

22 січня 2025 року, захищаючи Україну, загинув голова Громадської ради при Держкіно, кінопродюсер і незламний захисник України Станіслав Притула. Станіслав був не лише митцем, але й Людиною з великої літери – чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі - йдеться в повідомленні.

У Держкіно зазначили, що Притула із перших днів війни він став на захист України. В агентстві висловили щиру вдячність за його багаторічну плідну працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа, а також глибокі співчуття його родині, друзям, колегам і всім, хто знав і цінував Станіслава.

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