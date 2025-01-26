Председатель Общественного совета при Госкино Станислав Притула погиб на войне с рф
Киев • УНН
Станислав Притула, председатель Общественного совета при Госкино и кинопродюсер, погиб 22 января 2025 года, защищая Украину. Он служил в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.
В среду, 22 января, защищая Украину против российских оккупантов, погиб председатель Общественного совета при Госкино, кинопродюсер Станислав Притула. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.
22 января 2025 года, защищая Украину, погиб председатель Общественного совета при Госкино, кинопродюсер и несокрушимый защитник Украины Станислав Притула. Станислав был не только художником, но и Человеком с большой буквы - чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к тому, что происходит в мире
В Госкино отметили, что Притула с первых дней войны он стал на защиту Украины. В агентстве выразили искреннюю благодарность за его многолетний плодотворный труд, самоотверженность и неизменную поддержку украинского кинематографа, а также глубокие соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил Станислава.
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