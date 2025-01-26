Председатель Общественного совета при Госкино Станислав Притула погиб на войне с рф

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 152541 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 156774 просмотра

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 204691 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 136949 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 121768 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 117501 просмотра

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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143954 просмотра

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23 января, 16:01 • 146788 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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23 января, 14:59 • 144275 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председатель Общественного совета при Госкино Станислав Притула погиб на войне с рф

Председатель Общественного совета при Госкино Станислав Притула погиб на войне с рф

Киев  •  УНН

 • 10958 просмотра

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Станислав Притула, председатель Общественного совета при Госкино и кинопродюсер, погиб 22 января 2025 года, защищая Украину. Он служил в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

В среду, 22 января, защищая Украину против российских оккупантов, погиб председатель Общественного совета при Госкино, кинопродюсер Станислав Притула. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.

22 января 2025 года, защищая Украину, погиб председатель Общественного совета при Госкино, кинопродюсер и несокрушимый защитник Украины Станислав Притула. Станислав был не только художником, но и Человеком с большой буквы - чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к тому, что происходит в мире 

- говорится в сообщении.

В Госкино отметили, что Притула с первых дней войны он стал на защиту Украины. В агентстве выразили искреннюю благодарность за его многолетний плодотворный труд, самоотверженность и неизменную поддержку украинского кинематографа, а также глубокие соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил Станислава.

Напомним

Во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб 34-летний поэт и прозаик Алексей Беспальцев.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКультура
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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