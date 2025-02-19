В боях под Харьковом погиб 23-летний футболист Никита Калин
Киев • УНН
Бывший игрок юношеской команды "Колоса" Никита Калин погиб на Харьковщине 6 февраля 2025 года. Спортсмен также выступал за клубы "Скиф", МФК "Бровары", "Богдановка" и "Фаворит".
В боях на Харьковщине погиб 23-летний экс-футболист Никита Калин, воспитанник днепропетровского футбола. Спортсмен, выступавший за юношескую команду "Колоса" и несколько других клубов, отдал свою жизнь за свободу Украины. Об этом сообщила Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.
На войне против россии погиб 23-летний экс-футболист, воспитанник днепропетровского футбола, Никита Калин... Никита Калин погиб в боях на Харьковщине 6 февраля 2025 года. От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Никиты. Слава Герою! Вечная память...
Как отмечает Украинская Ассоциация Футбола, Калин на протяжении карьеры выступал за юношескую команду "Колоса", а также играл за "Скиф", МФК "Бровары", "Богдановка" и "Фаворит".
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