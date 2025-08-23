В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
Киев • УНН
На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Он был основателем стрелкового клуба "Феникс" и многократным рекордсменом Украины.
На войне против России погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины (НОК) в Горишних Плавнях, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Хабаров был основателем стрелкового клуба "Феникс" на базе высшего профессионального лицея, многократным рекордсменом Украины.
Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи - он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером
Указывается, что Хабаров был настоящим патриотом и смелым человеком, который отдал самое дорогое - свою жизнь - за свободу Украины.
"Страна и наш город склоняют головы в скорби и выражают искренние соболезнования семье и близким. Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах", - добавили в отделении НОК.
Напомним
В боях на Харьковщине погиб 23-летний экс-футболист Никита Калин, воспитанник днепропетровского футбола. Спортсмен, выступавший за юношескую команду "Колоса" и несколько других клубов, отдал свою жизнь за свободу Украины.
