Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 15289 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 16983 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 14365 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 16340 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17638 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12104 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19946 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19574 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13429 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14315 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров

Киев • УНН

 • 10 просмотра

На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Он был основателем стрелкового клуба "Феникс" и многократным рекордсменом Украины.

В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров

На войне против России погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины (НОК) в Горишних Плавнях, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Хабаров был основателем стрелкового клуба "Феникс" на базе высшего профессионального лицея, многократным рекордсменом Украины.

Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи - он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером

- говорится в сообщении.

Указывается, что Хабаров был настоящим патриотом и смелым человеком, который отдал самое дорогое - свою жизнь - за свободу Украины.

"Страна и наш город склоняют головы в скорби и выражают искренние соболезнования семье и близким. Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах", - добавили в отделении НОК.

Напомним

В боях на Харьковщине погиб 23-летний экс-футболист Никита Калин, воспитанник днепропетровского футбола. Спортсмен, выступавший за юношескую команду "Колоса" и несколько других клубов, отдал свою жизнь за свободу Украины.

На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан11.08.25, 00:24 • 14523 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеСпорт
Национальный олимпийский комитет
Украина