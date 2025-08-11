На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан
Киев • УНН
Украинский художник Давид Чичкан погиб 9 августа на Запорожском направлении, получив тяжелые ранения во время отражения штурма вражеской пехоты. Он был известен своей художественной практикой как социальная и политическая критика, а также иллюстрировал "Административный кодекс Украины".
На фронте погиб известный украинский художник Давид Чичкан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение его побратимов в Instagram.
Детали
Отмечается, что 8 августа, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении, Чичкан получил тяжелые ранения. 9 августа утром его сердце перестало биться.
Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с побратимами и посестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости
Побратимы указывают, что Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям.
"Считал, что настоящие анархисты должны делить самые тяжелые трудности, которые переживает их народ", - добавили побратимы Чичкана.
Справка
Давид Чичкан родился в 1986 году в Киеве в семье художников. Жил и работал в Киеве. Начал свою художественную практику в начале 2000-х гг. Вошел в состав творческой группировки "А. Е.". В 2018 г. проиллюстрировал "Административный кодекс Украины" издательства "Основы". Осенью 2023 стал соавтором стенописи с Нестором Махно в Запорожье.
Чичкан не имел высшего художественного образования, однако последовательно развивал свою художественную практику как социальную и политическую критику. Видел в искусстве инструмент изменений и поддержки рабочих классов. Говорил, что создает искусство в первую очередь для рабочих, себя же называл "рисовальщиком".
Среди его основных медиа - графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст.
Напомним
В июне на передовой погиб 49-летний художник монументально-декоративного искусства Михаил Климченко. Он создавал мозаики и витражи для храмов, в частности в Путивле, Харькове и Киеве.