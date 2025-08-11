На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан

Отмечается, что 8 августа, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении, Чичкан получил тяжелые ранения. 9 августа утром его сердце перестало биться.

Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с побратимами и посестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости