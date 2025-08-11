$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 августа, 08:18 • 19136 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 68553 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 145270 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 110936 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 282867 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159033 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 343774 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312189 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107399 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150029 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Украинский художник Давид Чичкан погиб 9 августа на Запорожском направлении, получив тяжелые ранения во время отражения штурма вражеской пехоты. Он был известен своей художественной практикой как социальная и политическая критика, а также иллюстрировал "Административный кодекс Украины".

На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан

На фронте погиб известный украинский художник Давид Чичкан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение его побратимов в Instagram.

Детали

Отмечается, что 8 августа, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении, Чичкан получил тяжелые ранения. 9 августа утром его сердце перестало биться.

Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с побратимами и посестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости

- говорится в сообщении.

Побратимы указывают, что Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям.

"Считал, что настоящие анархисты должны делить самые тяжелые трудности, которые переживает их народ", - добавили побратимы Чичкана.

Справка

Давид Чичкан родился в 1986 году в Киеве в семье художников. Жил и работал в Киеве. Начал свою художественную практику в начале 2000-х гг. Вошел в состав творческой группировки "А. Е.". В 2018 г. проиллюстрировал "Административный кодекс Украины" издательства "Основы". Осенью 2023 стал соавтором стенописи с Нестором Махно в Запорожье.

Чичкан не имел высшего художественного образования, однако последовательно развивал свою художественную практику как социальную и политическую критику. Видел в искусстве инструмент изменений и поддержки рабочих классов. Говорил, что создает искусство в первую очередь для рабочих, себя же называл "рисовальщиком".

Среди его основных медиа - графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст.

Напомним

В июне на передовой погиб 49-летний художник монументально-декоративного искусства Михаил Климченко. Он создавал мозаики и витражи для храмов, в частности в Путивле, Харькове и Киеве.

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКультура