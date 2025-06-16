Обороняючи Україну загинув київський художник-монументаліст Михайло Климченко
Київ • УНН
На передовій загинув 49-річний художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко. Він створював мозаїки та вітражі для храмів, зокрема в Путивлі, Харкові та Києві.
На фронті загинув у віці 49 років загинув художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко. Він зазнав смертельного поранення на передовій, повідомили в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, пише УНН.
Сьогодні стало відомо про трагічну загибель ще одного карпенківця, відомого художника монументально-декоративного мистецтва — випускника КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого 1997 року акторського відділення, Михайла Климченка
Зазначається, що Михайло Климченко загинув від поранень, яких зазнав на передовій.
Що відомо про полеглого
Михайло Климченко в 1997 році закінчив акторське відділення КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого під керівництвом Анатолія Пазенка та Михайла Рєзниковича.
У 1990-х роках працював художником у театрі імені Лесі Українки. Пізніше перейшов на творчу роботу як художник монументально-декоративного мистецтва: він створював декоративні та тематичні вітражі, мозаїки для храмів і приватних будинків.
Климченко був членом Національної спілки художників України. У 2009 році чоловік виграв конкурс художніх виробів зі скла "ВітроПрофі".
Художник працював над такими мозаїками та вітражами, як:
• мозаїка "Архістратиг Михаїл" у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Путивлі, 2000 рік;
• триптих "Св. Іоанн Предтеча на Йордані" в церкві Іоанна Предтечі в Харкові, 2006 рік;
• мозаїка "Спас Нерукотворний" у Свято-Воскресенській церкві села Криві Коліна (Черкащина), 2007 рік;
• мозаїки в арках вівтаря Свято-Троїцької церкви Китаївської Пустині в Києві, 2012 рік;
• вітражі для храму священномученика Олександра, архієпископа Харківського, 2007–2010 роки.
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