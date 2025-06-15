Актор Юрій Феліпенко, який пішов в ЗСУ в квітні, загинув на фронті
Київ • УНН
Актор театру та кіно Юрій Феліпенко загинув на фронті, він долучився до ЗСУ у квітні 2024 року. Про це повідомила його дружина Катерина Мотрич в Instagram.
Юрій Феліпенко - актор театру та кіно, який у квітні 2024 року долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті. Про це повідомила його дружина Катерина Мотрич на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Деталі
Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом..неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили
Катерина додала, що точну дату та всі обставини поховання буде повідомлено пізніше.
Доповнення
Юрій Феліпенко приєднався до Збройних сил України у квітні 2024 року, обравши службу в складі батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.
На сцені Київського академічного драмтеатру на Подолі актор з'являвся в постановках "Сірі бджоли", "Імітація", а також "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". Крім театру, Феліпенка можна було побачити на екранах - він грав у чотирисерійній воєнній драмі "Окуповані" та серіалі "Обіцянка Богу!".
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