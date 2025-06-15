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Актор Юрій Феліпенко, який пішов в ЗСУ в квітні, загинув на фронті

Київ • УНН

 • 3108 перегляди

Актор театру та кіно Юрій Феліпенко загинув на фронті, він долучився до ЗСУ у квітні 2024 року. Про це повідомила його дружина Катерина Мотрич в Instagram.

Актор Юрій Феліпенко, який пішов в ЗСУ в квітні, загинув на фронті

Юрій Феліпенко - актор театру та кіно, який у квітні 2024 року долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті. Про це повідомила його дружина Катерина Мотрич на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Деталі

Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом..неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили

- написала вона.

Катерина додала, що точну дату та всі обставини поховання буде повідомлено пізніше.

Доповнення

Юрій Феліпенко приєднався до Збройних сил України у квітні 2024 року, обравши службу в складі батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

На сцені Київського академічного драмтеатру на Подолі актор з'являвся в постановках "Сірі бджоли", "Імітація", а також "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". Крім театру, Феліпенка можна було побачити на екранах - він грав у чотирисерійній воєнній драмі "Окуповані" та серіалі "Обіцянка Богу!".

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаКультура
Збройні сили України
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