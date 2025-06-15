Актер Юрий Фелипенко, который ушел в ВСУ в апреле, погиб на фронте

Юрий Фелипенко - актер театра и кино, который в апреле 2024 года вступил в ряды ВСУ, погиб на фронте. Об этом сообщила его жена Екатерина Мотрич на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом..невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили - написала она.

Екатерина добавила, что точная дата и все обстоятельства похорон будут сообщены позже.

Дополнение

Юрий Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года, выбрав службу в составе батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

На сцене Киевского академического драмтеатра на Подоле актер появлялся в постановках "Серые пчелы", "Имитация", а также "Разве ревут волы, когда ясли полны?". Кроме театра, Фелипенко можно было увидеть на экранах - он играл в четырехсерийной военной драме "Оккупированные" и сериале "Обещание Богу!".

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