Актер Юрий Фелипенко, который ушел в ВСУ в апреле, погиб на фронте

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
15 июня, 05:00 • 14934 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 41506 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 56876 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 53428 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 52232 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 58761 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 50141 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 108264 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 69087 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58711 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
41%
748мм
Популярные новости
Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести15 июня, 03:59 • 15747 просмотра
Израиль рассматривает ликвидацию верховного лидера Ирана15 июня, 05:13 • 10735 просмотра
Урсула Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на рф15 июня, 06:25 • 11281 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 10389 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками08:57 • 7400 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 37706 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 109267 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 171262 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 177812 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 193226 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками08:57 • 7454 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 10413 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 108264 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 54169 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 103483 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

Актер Юрий Фелипенко, который ушел в ВСУ в апреле, погиб на фронте

Киев • УНН

 • 2538 просмотра

Актер театра и кино Юрий Фелипенко погиб на фронте, он присоединился к ВСУ в апреле 2024 года. Об этом сообщила его жена Екатерина Мотрич в Instagram.

Актер Юрий Фелипенко, который ушел в ВСУ в апреле, погиб на фронте

Юрий Фелипенко - актер театра и кино, который в апреле 2024 года вступил в ряды ВСУ, погиб на фронте. Об этом сообщила его жена Екатерина Мотрич на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом..невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили

- написала она.

Екатерина добавила, что точная дата и все обстоятельства похорон будут сообщены позже.

Дополнение

Юрий Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года, выбрав службу в составе батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

На сцене Киевского академического драмтеатра на Подоле актер появлялся в постановках "Серые пчелы", "Имитация", а также "Разве ревут волы, когда ясли полны?". Кроме театра, Фелипенко можно было увидеть на экранах - он играл в четырехсерийной военной драме "Оккупированные" и сериале "Обещание Богу!".

Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена украинский воин Дмитрий Шаповалов12.06.25, 19:02 • 13569 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаКультура
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9