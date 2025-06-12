Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена украинский воин Дмитрий Шаповалов

Остановилось сердце Дмитрия Шаповалова, освобожденного из российского плена защитника Украины. Парень мечтал об обычном яблоке в течение года пребывания в неволе. Об этом сообщила Юлия Павлюк, руководитель центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам пленных, передает УНН.

Детали

Невыразимая боль. Остановилось сердце молодого Героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным - говорится в сообщении.

Под сообщением украинцы оставили десятки комментариев со скорбью и словами благодарности Герою.

Вечная Слава ГЕРОЮ. Знала лично. Очень светлый человек был - написала одна из пользовательниц.

Боже, какая страшная боль! Какой же ад они прошли, что сердца дома продолжают это переживать. Вечная память! Видео о Дмитрие и яблоке постоянно перед глазами - говорится в другом комментарии.

Пусть каждого российского палача настигнет жесточайшая расплата, за все то горе, за всю ту боль, за все живое… - пишет другая украинка.

Сообщается, что прощание состоится завтра, 13 июня в Винницкой области, в селе Иосиповка, Козятинского района по улице Заречной 15.

Добавим

13 марта 2022 Дмитрий попал в российский плен, а через год, 26 апреля 2023 года его обменяли. Как отмечают местные СМИ, после освобождения он снова стал в ряды ВСУ, но 9 июня умер во время защиты Родины в Екатериновке Днепропетровской области.

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