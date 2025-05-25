"Три года мы не ели шоколад": освобожденные украинские военнопленные признались, что скучали по сладкому
Киев • УНН
Освобожденные украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена, признались, что больше всего скучали по шоколаду. Третий этап обмена военнопленными вернул домой воинов ВСУ и Нацгвардии.
Украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000" между россией и Украиной, поделились тем, как сильно скучали по сладкому, в частности шоколаду.
Об этом пишет УНН со ссылкой на видео, опубликованное омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Три года, три года мы не ели шоколада. Сейчас мы его съедим
Далее на видео ребята символически "чокаются" шоколадками и выкрикивают "Слава Украине".
Сладкие мгновения возвращения. Наконец-то дома. Наконец-то свободны
Напомним
Состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.
По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, среди возвращенных — значительное количество обороняющихся, попавших в плен в 2022 году.
Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными: задача – освободить абсолютно всех, кто удерживается в рф. 24.05.25, 20:16 • 3930 просмотров