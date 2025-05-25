"Три года мы не ели шоколад": освобожденные украинские военнопленные признались, что скучали по сладкому

Украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000" между россией и Украиной, поделились тем, как сильно скучали по сладкому, в частности шоколаду.

Об этом пишет УНН со ссылкой на видео, опубликованное омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Три года, три года мы не ели шоколада. Сейчас мы его съедим