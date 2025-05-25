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"Три года мы не ели шоколад": освобожденные украинские военнопленные признались, что скучали по сладкому

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Освобожденные украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена, признались, что больше всего скучали по шоколаду. Третий этап обмена военнопленными вернул домой воинов ВСУ и Нацгвардии.

"Три года мы не ели шоколад": освобожденные украинские военнопленные признались, что скучали по сладкому

Украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000" между россией и Украиной, поделились тем, как сильно скучали по сладкому, в частности шоколаду.

Об этом пишет УНН со ссылкой на видео, опубликованное омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Три года, три года мы не ели шоколада. Сейчас мы его съедим

- говорит один из военнослужащих.

Далее на видео ребята символически "чокаются" шоколадками и выкрикивают "Слава Украине".

Сладкие мгновения возвращения. Наконец-то дома. Наконец-то свободны

- написал под видео Лубинец.

Напомним

Состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, среди возвращенных — значительное количество обороняющихся, попавших в плен в 2022 году. 

Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными: задача – освободить абсолютно всех, кто удерживается в рф. 24.05.25, 20:16 • 3930 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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