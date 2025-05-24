Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными: задача – освободить абсолютно всех, кто удерживается в рф.

В воскресенье, 25 мая, состоится третий этап обмена в формате "1000 на 1000". Сегодня 24 мая Украина вернула домой из российской неволи еще 307 наших воинов. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство – Вооруженные Силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть – еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины. Всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев - рассказал глава государства.

Он также сообщил, что 25 мая состоится третий этап обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача – освободить абсолютно всех, кто сейчас содержится в россии, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине.

"Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно – чтобы наши партнеры – каждый лидер, каждое государство – поддерживали нас в этой сложной работе", - добавил президент.

Напомним

24 мая в рамках большого обмена пленными "1000 на 1000" удалось вернуть 307 украинских защитников. Среди освобожденных есть 27 защитников Мариуполя, самому молодому 25 лет, а самому старшему - 61.