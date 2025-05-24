Другий день великого обміну: серед визволених рядові і сержанти, 27 оборонців Маріуполя - деталі і кадри
Київ • УНН
В рамках великого обміну полоненими «1000 на 1000» вдалось повернути 307 українських захисників. Серед визволених є 27 оборонців Маріуполя, наймолодшому 25 років, а найстаршому - 61.
Усі 307 визволених сьогодні у межах другого дня великого обміну захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 27 захисників Маріуполя, повідомили в Коордштабі з питань поводження з військовополоненими у суботу. За даними Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, наймолодшому звільненому - 25 років, найстаршому - 61 рік, пише УНН.
Деталі
Сьогодні відбувся другий етап великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома24.05.25, 13:54 • 3272 перегляди
"Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі ще 307 оборонців. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше", - розповіли в Коордштабі у Telegram.
"У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - наголосили у Коордштабі.
"Сьогодні вдома 307 українців. Наймолодшому звільненому - 25 років, найстаршому - 61 рік. Є низка захисників, що мають хвороби та поранення", - написав Лубінець у Telegram, вказавши, що на місці обміну продовжують перебувати працівники Офісу Омбудсмана "з метою моніторингу дотримання прав людини відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими".
За даними Коордштабу, загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - зазначили у Коордштабі.
У Коордштабі підкреслили, що сьогоднішній обмін та повернення 307 українських воїнів є другою частиною великого обміну "1000 на 1000". Учора, 23 травня, було визволено 390 українців. "Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців", - ідеться у повідомленні.