Второй день большого обмена: среди освобожденных рядовые и сержанты, 27 защитников Мариуполя - детали и кадры

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома
10:54 • 1944 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

08:00 • 20876 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

06:14 • 25397 просмотра

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 91170 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 93799 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 69351 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 79649 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 68673 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 53287 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 52265 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
47%
747мм
Популярные новости

В масштабной спецоперации разоблачена киберпреступная сеть из рф, заразившая 300 тыс. компьютеров по всему миру

24 мая, 01:54 • 13634 просмотра

Войска рф продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

24 мая, 02:22 • 15346 просмотра

В ГСЧС показали последствия российской массированной атаки дронов и баллистики на Киев этой ночью: фото

24 мая, 02:43 • 19993 просмотра

Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области

07:54 • 15811 просмотра

Врезался в сад в Норвегии: полиция говорит, что украинский вахтенный офицер судна заснул

08:07 • 12611 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

08:00 • 20874 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 91168 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 178872 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 272712 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 353014 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Каш Патель

Виталий Кличко

Джо Байден

Юрий Игнат

Марко Рубио

Актуальные места

Киев

Донецкая область

Киевская область

Европа

Италия

Реклама
УНН Lite

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 14162 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 15278 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 20497 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 28429 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

23 мая, 14:47 • 30823 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

9К720 Искандер

FAB-250

Второй день большого обмена: среди освобожденных рядовые и сержанты, 27 защитников Мариуполя - детали и кадры

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В рамках великого обмена пленными «1000 на 1000» удалось вернуть 307 украинских защитников. Среди освобожденных 27 защитников Мариуполя, самому молодому 25 лет, а самому старшему - 61.

Второй день большого обмена: среди освобожденных рядовые и сержанты, 27 защитников Мариуполя - детали и кадры

Все 307 освобожденных сегодня в рамках второго дня большого обмена защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, среди них 27 защитников Мариуполя, сообщили в Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными в субботу. По данным Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, самому молодому освобожденному - 25 лет, самому старшему - 61 год, пишет УНН.

Детали

Сегодня состоялся второй этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома24.05.25, 13:54 • 1908 просмотров

"Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращено из российской неволи еще 307 защитников. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-морских сил, Сил ТРО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые", - рассказали в Коордштабе в Telegram.

"В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - отметили в Коордштабе.

"Сегодня дома 307 украинцев. Самому молодому освобожденному - 25 лет, самому старшему - 61 год. Есть ряд защитников, имеющих болезни и ранения", - написал Лубинец в Telegram, указав, что на месте обмена продолжают находиться сотрудники Офиса Омбудсмана "с целью мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с нормами Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

По данным Коордштаба, в целом домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - отметили в Коордштабе.

В Коордштабе подчеркнули, что сегодняшний обмен и возвращение 307 украинских воинов является второй частью большого обмена "1000 на 1000". Вчера, 23 мая, было освобождено 390 украинцев. "Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Мариуполь
Brent
$64.89
Bitcoin
$109,086.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,572.12