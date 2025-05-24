Второй день большого обмена: среди освобожденных рядовые и сержанты, 27 защитников Мариуполя - детали и кадры

Все 307 освобожденных сегодня в рамках второго дня большого обмена защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, среди них 27 защитников Мариуполя, сообщили в Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными в субботу. По данным Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, самому молодому освобожденному - 25 лет, самому старшему - 61 год, пишет УНН.

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Сегодня состоялся второй этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

"Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращено из российской неволи еще 307 защитников. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-морских сил, Сил ТРО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые", - рассказали в Коордштабе в Telegram.

"В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - отметили в Коордштабе.

"Сегодня дома 307 украинцев. Самому молодому освобожденному - 25 лет, самому старшему - 61 год. Есть ряд защитников, имеющих болезни и ранения", - написал Лубинец в Telegram, указав, что на месте обмена продолжают находиться сотрудники Офиса Омбудсмана "с целью мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с нормами Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

По данным Коордштаба, в целом домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - отметили в Коордштабе.

В Коордштабе подчеркнули, что сегодняшний обмен и возвращение 307 украинских воинов является второй частью большого обмена "1000 на 1000". Вчера, 23 мая, было освобождено 390 украинцев. "Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников", - говорится в сообщении.