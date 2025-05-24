Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими: завдання - звільнити абсолютно всіх, хто утримується в рф
Київ • УНН
24 травня Україна повернула 307 воїнів з російського полону, більшість з яких потрапили в полон у Донецькій області у 2022 році. Завтра, 25 травня, відбудеться третій етап обміну у форматі "1000 на 1000".
У неділю, 25 травня, відбудеться третій етап обміну у форматі "1000 на 1000". Сьогодні 24 травня Україна повернуло додому з російської неволі ще 307 наших воїнів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.
Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців
Він також повідомив, що 25 травня відбудеться третій етап обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".
Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати
Він подякував всім, хто допомогає Україні.
"Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі", - додав президент.
Нагадаємо
24 травня в рамках великого обміну полоненими "1000 на 1000" вдалось повернути 307 українських захисників. Серед визволених є 27 оборонців Маріуполя, наймолодшому 25 років, а найстаршому - 61.