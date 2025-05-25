"Три роки ми не їли шоколаду": звільнені українські військовополонені зізнались, що сумували за солодким
Київ • УНН
Звільнені українські бійці, які повернулися додому в рамках обміну, зізнались, що найбільше сумували за шоколадом. Третій етап обміну військовополоненими повернув додому воїнів ЗСУ та Нацгвардії.
Українські бійці, які повернулися додому у рамках обміну військовополоненими "1000 на 1000" між росією та Україною, поділилися тим, як сильно скучали за солодким, зокрема шоколадом.
Про це пише УНН із посиланням на відео, опубліковане омбудсменом Дмитром Лубінцем.
Три роки, три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його зїмо
Далі на відео хлопці символічно "цокаються" шоколадками та вигукують "Слава Україні".
Солодкі миті повернення. Нарешті вдома. Нарешті вільні
Нагадаємо
Відбувся третій етап обміну військовополоненими "1000 на 1000", про який домовилися в Туреччині. Додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та працівники Держспецтрансслужби.
За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, серед повернутих — значна кількість оборонців, які потрапили у полон у 2022 році.
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими: завдання - звільнити абсолютно всіх, хто утримується в рф 24.05.25, 20:16 • 3932 перегляди