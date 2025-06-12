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Мріяв про яблуко рік: помер звільнений з полону український воїн Дмитро Шаповалов

Київ • УНН

 • 4052 перегляди

Після року в російському полоні зупинилося серце Дмитра Шаповалова. Він мріяв про яблуко, а після обміну знову став до лав ЗСУ, але загинув 9 червня.

Мріяв про яблуко рік: помер звільнений з полону український воїн Дмитро Шаповалов

Зупинилося серце Дмитра Шаповалова, звільненого з російського полону захисника України. Хлопець мріяв про звичайне яблуко протягом року перебування в неволі. Про це повідомила Юлія Павлюк, керівниця центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань полонених, передає УНН.

Деталі

Невимовний біль. Зупинилося серце молодого Героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним

- йдеться у повідомленні.

Під дописом українці залишили десятки коментарів зі скорботою та словами подяки Герою.

Вічна Слава ГЕРОЮ. Знала особисто. Дуже світла людина була 

- написала одна з користувачок.

Боже, який страшний біль! Яке ж пекло вони пройшли, що серця вдома продовжують це переживати. Вічна памʼять! Відео про Дмитра та яблуко постійно перед очима

- йдеться в іншому коментарі.

Нехай кожного російського ката наздожене найжорстокіша відплата, за все те горе, за весь той біль, за все живе…

- пише інша українка.

Повідомляється, що прощання відбудеться завтра, 13 червня на Вінничині, в селі Йосипівка, Козятинського району по вулиці Зарічній 15.

Додамо

13 березня 2022 Дмитро потрапив у російський полон, а через рік, 26 квітня 2023 року його обміняли. Як зазначають місцеві ЗМІ після звільнення він знову став до лав ЗСУ, але 9 червня помер під час захисту Батьківщини у Катеринівці Дніпропетровської області.

"Три роки ми не їли шоколаду": звільнені українські військовополонені зізнались, що сумували за солодким25.05.25, 13:48 • 4268 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Вінницька область
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Україна
Tesla
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