Мріяв про яблуко рік: помер звільнений з полону український воїн Дмитро Шаповалов
Київ • УНН
Після року в російському полоні зупинилося серце Дмитра Шаповалова. Він мріяв про яблуко, а після обміну знову став до лав ЗСУ, але загинув 9 червня.
Зупинилося серце Дмитра Шаповалова, звільненого з російського полону захисника України. Хлопець мріяв про звичайне яблуко протягом року перебування в неволі. Про це повідомила Юлія Павлюк, керівниця центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань полонених, передає УНН.
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Повідомляється, що прощання відбудеться завтра, 13 червня на Вінничині, в селі Йосипівка, Козятинського району по вулиці Зарічній 15.
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13 березня 2022 Дмитро потрапив у російський полон, а через рік, 26 квітня 2023 року його обміняли. Як зазначають місцеві ЗМІ після звільнення він знову став до лав ЗСУ, але 9 червня помер під час захисту Батьківщини у Катеринівці Дніпропетровської області.
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