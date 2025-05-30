Доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс загинув, захищаючи Україну

Під час бойових дій в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс, який захищав територіальну цілісність і суверенітет нашої держави у лавах українських Сил оборони.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко на своїй сторінці в Х.

З глибоким сумом я сприйняв звістку про те, що Шан Ле Кірнс, як вважається, загинув, борючись за свободу України. Мої щирі співчуття родині Шана та його друзям

Мирошниченко також наголосив, що Україна завжди буде вдячна усім новозеландцям, австралійцям та громадянам інших держав, які стали на захист України.

Моя країна завжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям та всім громадянам, які стають на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди пам'ятатимемо Шана. Ми ніколи його не забудемо