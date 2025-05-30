Доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс загинув, захищаючи Україну
Київ • УНН
Під час бойових дій загинув доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс. Він захищав Україну в лавах Сил оборони, про це повідомив посол України в Австралії.
Під час бойових дій в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс, який захищав територіальну цілісність і суверенітет нашої держави у лавах українських Сил оборони.
Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко на своїй сторінці в Х.
Деталі
З глибоким сумом я сприйняв звістку про те, що Шан Ле Кірнс, як вважається, загинув, борючись за свободу України. Мої щирі співчуття родині Шана та його друзям
Мирошниченко також наголосив, що Україна завжди буде вдячна усім новозеландцям, австралійцям та громадянам інших держав, які стали на захист України.
Моя країна завжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям та всім громадянам, які стають на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди пам'ятатимемо Шана. Ми ніколи його не забудемо
Доповнення
В Україні загинув латвійський доброволець Микита Таренов, який мав позивний "Латвієць". З початку повномасштабного вторгнення росії це вже третій латвійський доброволець, який втратив життя на українському фронті.
Як зазначається, громадянин Латвії був поранений під час відбиття ворожого наступу, а під час евакуації загинув внаслідок удару ворожого дрона. 40-річний Кріс Гарретт з Великої Британії загинув на Харківському напрямку. Він займався розмінуванням у складі підрозділу "Азов", за що був засуджений окупантами до 14 років.