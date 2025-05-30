Доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс погиб, защищая Украину

Во время боевых действий в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс, который защищал территориальную целостность и суверенитет нашего государства в рядах украинских Сил обороны.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в Х.

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С глубокой грустью я воспринял известие о том, что Шан Ле Кирнс, как считается, погиб, борясь за свободу Украины. Мои искренние соболезнования семье Шана и его друзьям - написал Мирошниченко.

Мирошниченко также подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна всем новозеландцам, австралийцам и гражданам других государств, которые встали на защиту Украины.

Моя страна всегда благодарна Шану, другим новозеландцам, австралийцам и всем гражданам, которые становятся на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем - отметил посол.

Дополнение

В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов, который имел позывной "Латыш". С начала полномасштабного вторжения россии это уже третий латвийский доброволец, который потерял жизнь на украинском фронте.

Как отмечается, гражданин Латвии был ранен во время отражения вражеского наступления, а во время эвакуации погиб в результате удара вражеского дрона. 40-летний Крис Гарретт из Великобритании погиб на Харьковском направлении. Он занимался разминированием в составе подразделения "Азов", за что был осужден оккупантами до 14 лет.