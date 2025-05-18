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У війні з росією загинув латвійський доброволець Микита Таренов з позивним "латвієць"

Київ • УНН

 • 780 перегляди

На українському фронті загинув латвійський доброволець Микита Таренов. Він отримав поранення під час відбиття наступу та загинув від удару дрона під час евакуації.

У війні з росією загинув латвійський доброволець Микита Таренов з позивним "латвієць"

 В Україні загинув латвійський доброволець Микита Таренов, який мав позивний "Латвієць". З початку повномасштабного вторгнення росії це вже третій латвійський доброволець, який втратив життя на українському фронті, повідомляє латвійське агентство LETA пише УНН.

Деталі 

Інформацію про загибель Таренова підтвердило Латвійському телебаченню джерело, близьке до військовослужбовця. У соціальних мережах також повідомляють про смерть добровольця.

Як зазначається "латвієць" був поранений під час відбиття ворожого наступу, а під час евакуації загинув внаслідок удару ворожого дрона.

Прес-секретар латвійського Міністерства закордонних справ Діана Егліте в коментарі LETA своєю чергою заявила, що посольство Латвії в Україні наразі не отримало офіційного підтвердження від українських військових структур.

Міністерство оборони Латвії також зазначило, що очікує на офіційну інформацію від української влади, але підтвердило, що Таренов раніше не проходив службу в Національних збройних силах Латвії (NBS).

Додамо

25 грудня минулого року під час бойових дій, виконуючи службові обов'язки у складі Іноземного легіону ЗСУ у Новоєгорівці Луганської області загинув латвійський доброволець Едгарс Платоновс 1983 року народження.

Восени 2023 року внаслідок атаки дронів, організованої Росією на Донеччині неподалік міста Лиман, загинув ще один доброволець — колишній військовослужбовець латвійських NBS Віталій Смирнов.

Альона Уткіна

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