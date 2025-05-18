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В войне с россией погиб латвийский доброволец Никита Таренов с позывным "латыш"

Киев • УНН

 • 438 просмотра

На украинском фронте погиб латвийский доброволец Никита Таренов. Он получил ранения во время отражения наступления и погиб от удара дрона во время эвакуации.

В войне с россией погиб латвийский доброволец Никита Таренов с позывным "латыш"

 В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов, у которого был позывной "Латыш". С начала полномасштабного вторжения россии это уже третий латвийский доброволец, который потерял жизнь на украинском фронте, сообщает латвийское агентство LETA пишет УНН.

Детали 

Информацию о гибели Таренова подтвердил Латвийскому телевидению источник, близкий к военнослужащему. В социальных сетях также сообщают о смерти добровольца.

Как отмечается, "латыш" был ранен во время отражения вражеского наступления, а во время эвакуации погиб в результате удара вражеского дрона.

Пресс-секретарь латвийского Министерства иностранных дел Диана Эглите в комментарии LETA в свою очередь заявила, что посольство Латвии в Украине пока не получило официального подтверждения от украинских военных структур.

Министерство обороны Латвии также отметило, что ожидает официальную информацию от украинских властей, но подтвердило, что Таренов ранее не проходил службу в Национальных вооруженных силах Латвии (NBS).

Добавим

25 декабря прошлого года во время боевых действий, выполняя служебные обязанности в составе Иностранного легиона ВСУ в Новоегоровке Луганской области, погиб латвийский доброволец Эдгарс Платоновс 1983 года рождения.

Осенью 2023 года в результате атаки дронов, организованной Россией в Донецкой области недалеко от города Лиман, погиб еще один доброволец — бывший военнослужащий латвийских NBS Виталий Смирнов.

Алена Уткина

Алена Уткина

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