На Луганщині загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов

У боях за Україну загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов. Він воював у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Про це повідомило міднародне видання Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії, передає УНН.

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За інформацією видання свій останній бій він прийняв у грудні минулого року на Луганщині.

За даними Міноборони, громадянин Латвії загинув 25 грудня 2024 року у Новоєгорівці (Луганська область), виконуючи свої службові обов'язки у лавах Іноземного добровольчого легіону

Едгар Платонов народився 1983 року в Ризі, виріс у волості Салас Єкабпільського краю.

Він загинув у віці 41 року під час виконання своїх обов'язків у складі Іноземного легіону Збройних сил України, захищаючи свободу України, тим самим захищаючи і свободу всієї Європи та Латвії

На загибель Платонова відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він висловив співчуття родині загиблого та його побратимам.

Ще один наш добровільний солдат загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Глибокі співчуття рідним та бойовим товаришам Едгара Платонова! Вічна пам'ять герою!