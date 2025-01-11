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На Луганщині загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов

На Луганщині загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов

Київ • УНН

 • 31082 перегляди

41-річний Едгар Платонов з Латвії загинув 25 грудня 2024 року в Новоєгорівці на Луганщині. Він добровільно воював у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ.

У боях за Україну загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов. Він воював у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Про це повідомило міднародне видання Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання свій останній бій він прийняв у грудні минулого року на Луганщині.

За даними Міноборони, громадянин Латвії загинув 25 грудня 2024 року у Новоєгорівці (Луганська область), виконуючи свої службові обов'язки у лавах Іноземного добровольчого легіону

- пише видання.

Едгар Платонов народився 1983 року в Ризі, виріс у волості Салас Єкабпільського краю.

Він загинув у віці 41 року під час виконання своїх обов'язків у складі Іноземного легіону Збройних сил України, захищаючи свободу України, тим самим захищаючи і свободу всієї Європи та Латвії

- йдеться в офіційному повідомленні Міноборони Латвії.

На загибель Платонова відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він висловив співчуття родині загиблого та його побратимам.

Ще один наш добровільний солдат загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Глибокі співчуття рідним та бойовим товаришам Едгара Платонова! Вічна пам'ять герою!

- написав Рінкевичс у соцмережі Х.

У міноборони також повідомили, що Платонов не служив у Національних збройних силах (НВС) Латвії та вступив до лав Збройних сил України добровільно. 

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