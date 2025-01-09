На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков
Київ • УНН
30-річний Володимир Раков, переможець шоу "Танцюють всі", загинув 6 січня під час виконання бойового завдання. Він служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ої ОМБр з початку повномасштабного вторгнення.
На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Йому було 30 років. Про це повідомила його колега Галина Пеха на своїй інстаграм-сторінці, передає УНН.
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За її словами, Володимир Раков загинув 6 січня під час виконання бойового завдання.
6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг та колега – Володимир Раков
Володимир розпочав службу з початком повномасштабного вторгнення.
Він проходив службу в лавах 2-го стрілецького батальйону 24-ої ОМБр імені короля Данила.
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