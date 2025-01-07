26-річний шотландський медик загинув на війні в Україні - The Guardian

На фронті загинув Шотландець, який служив медиком в лавах української армії. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Загиблий медик, 26-річний Джордан Маклахлан був родом з Арднамурчана, що на Шотландському нагір'ї.

Джордан завжди вірив, що робить щось важливе, і ми всі пишаємося тим, як він допомагав іншим. Джордан був веселим сином, братом, онуком, племінником, двоюрідним братом і другом для багатьох, і його буде дуже не вистачати всім, хто його знав, - йдеться в заяві родини.

"Ми підтримуємо сім'ю британця, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою", - заявив речник Міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку Великої Британії.

Довідково

Маклахлан - не перший британець, який загинув під час бойових дій в Україні.

У листопаді 2024 22-річний Каллум Тіндал-Дрейпер загинув, воюючи в Україні у складі іноземного добровольчого взводу. Він поїхав до України, попри прохання сім'ї не робити цього.

У листопаді 2023 року Крістофер Перріман, колишній британський армійський снайпер, загинув, воюючи в Україні після того, як приєднався до підрозділу західних добровольців.

Джордан Чедвік, який служив у Шотландській гвардії з 2011 по 2015 рік, поїхав воювати в Україну в жовтні 2022 року. Але через вісім місяців, 26 червня 2023 року, поліція Ланкаширу повідомила його матері, Бренді, що її син, відомий як Джо, загинув.

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