На фронте погиб Шотландец, который служил медиком в рядах украинской армии. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Погибший медик, 26-летний Джордан Маклахлан был родом из Арднамурчана, что на Шотландском нагорье.

Джордан всегда верил, что делает что-то важное, и мы все гордимся тем, как он помогал другим. Джордан был веселым сыном, братом, внуком, племянником, двоюродным братом и другом для многих, и его будет очень не хватать всем, кто его знал, - говорится в заявлении семьи.

«Мы поддерживаем семью британца, который погиб в Украине, и находимся в контакте с местными властями», - заявил представитель Министерства иностранных дел, содружества и развития Великобритании.

Справочно

Маклахлан - не первый британец, который погиб во время боевых действий в Украине.

В ноябре 2024 года 22-летний Каллум Тиндал-Дрейпер погиб, воюя в Украине в составе иностранного добровольческого взвода. Он поехал в Украину, несмотря на просьбы семьи не делать этого.

В ноябре 2023 года Кристофер Перриман, бывший британский армейский снайпер, погиб, воюя в Украине после того, как присоединился к подразделению западных добровольцев.

Джордан Чедвик, который служил в Шотландской гвардии с 2011 по 2015 год, поехал воевать в Украину в октябре 2022 года. Но через восемь месяцев, 26 июня 2023 года, полиция Ланкашира сообщила его матери, Бренди, что ее сын, известный как Джо, погиб.

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