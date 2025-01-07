26-летний шотландский медик погиб на войне в Украине - The Guardian
Киев • УНН
Джордан Маклахлан, 26-летний медик из Арднамурчана, погиб во время службы в украинской армии. Он стал четвертым британцем, который отдал жизнь за Украину с 2022 года.
На фронте погиб Шотландец, который служил медиком в рядах украинской армии. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Погибший медик, 26-летний Джордан Маклахлан был родом из Арднамурчана, что на Шотландском нагорье.
Джордан всегда верил, что делает что-то важное, и мы все гордимся тем, как он помогал другим. Джордан был веселым сыном, братом, внуком, племянником, двоюродным братом и другом для многих, и его будет очень не хватать всем, кто его знал,
«Мы поддерживаем семью британца, который погиб в Украине, и находимся в контакте с местными властями», - заявил представитель Министерства иностранных дел, содружества и развития Великобритании.
Справочно
Маклахлан - не первый британец, который погиб во время боевых действий в Украине.
В ноябре 2024 года 22-летний Каллум Тиндал-Дрейпер погиб, воюя в Украине в составе иностранного добровольческого взвода. Он поехал в Украину, несмотря на просьбы семьи не делать этого.
В ноябре 2023 года Кристофер Перриман, бывший британский армейский снайпер, погиб, воюя в Украине после того, как присоединился к подразделению западных добровольцев.
Джордан Чедвик, который служил в Шотландской гвардии с 2011 по 2015 год, поехал воевать в Украину в октябре 2022 года. Но через восемь месяцев, 26 июня 2023 года, полиция Ланкашира сообщила его матери, Бренди, что ее сын, известный как Джо, погиб.
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