На фронте погиб харьковский поэт и прозаик Алексей Беспальцев

Во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб 34-летний поэт и прозаик Алексей Беспальцев. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

При жизни харьковский писатель издал два сборника рассказов, участвовал в многочисленных литературных слэмах.

Алексей около года воевал на Покровском направлении, а затем - на Купянском.

«Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и близким Алексея. Слава и вечная память герою!» - говорится в сообщении министерства.

Напомним

Музыкант и военный Юрий Мелофон погиб 2 декабря при выполнении боевого задания. Он был известен созданием ремиксов для певицы Lavika и активной волонтерской деятельностью с начала полномасштабного вторжения.