На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков
Киев • УНН
30-летний Владимир Раков, победитель шоу "Танцуют все", погиб 6 января во время выполнения боевого задания. Он служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр с начала полномасштабного вторжения.
На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков. Ему было 30 лет. Об этом сообщила его коллега Галина Пеха на своей инстаграм-странице, передает УНН.
Детали
По ее словам, Владимир Раков погиб 6 января во время выполнения боевого задания.
6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега - Владимир Раков
Владимир начал службу с началом полномасштабного вторжения.
Он проходил службу в рядах 2-го стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила.
Напомним
Джордан Маклахлан, 26-летний медик из Арднамурчана, погиб во время службы в украинской армии. Он стал четвертым британцем, который отдал жизнь за Украину с 2022 года.