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На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

Киев  •  УНН

 • 2372 просмотра

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30-летний Владимир Раков, победитель шоу "Танцуют все", погиб 6 января во время выполнения боевого задания. Он служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр с начала полномасштабного вторжения.

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков. Ему было 30 лет. Об этом сообщила его коллега Галина Пеха на своей инстаграм-странице, передает УНН.

Детали

По ее словам, Владимир Раков погиб 6 января во время выполнения боевого задания.

6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега - Владимир Раков

- написала Галина Пеха.

Владимир начал службу с началом полномасштабного вторжения.

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Он проходил службу в рядах 2-го стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Напомним

Джордан Маклахлан, 26-летний медик из Арднамурчана, погиб во время службы в украинской армии. Он стал четвертым британцем, который отдал жизнь за Украину с 2022 года.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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