На Луганщине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов

В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов. Он воевал в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило международное издание Delfi со ссылкой на Министерство обороны Латвии, передает УНН.

Детали

По информации издания свой последний бой он принял в декабре прошлого года на Луганщине.

По данным Минобороны, гражданин Латвии погиб 25 декабря 2024 года в Новоегоровке (Луганская область), выполняя свои служебные обязанности в рядах Иностранного добровольческого легиона

Эдгар Платонов родился в 1983 году в Риге, вырос в волости Салас Екабпильского края.

Он погиб в возрасте 41 года во время выполнения своих обязанностей в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, защищая свободу Украины, тем самым защищая и свободу всей Европы и Латвии