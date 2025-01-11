На Луганщине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов
Киев • УНН
41-летний Эдгар Платонов из Латвии погиб 25 декабря 2024 года в Новоегоровке Луганской области. Он добровольно воевал в составе Интернационального легиона ВСУ.
В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов. Он воевал в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило международное издание Delfi со ссылкой на Министерство обороны Латвии, передает УНН.
Детали
По информации издания свой последний бой он принял в декабре прошлого года на Луганщине.
По данным Минобороны, гражданин Латвии погиб 25 декабря 2024 года в Новоегоровке (Луганская область), выполняя свои служебные обязанности в рядах Иностранного добровольческого легиона
Эдгар Платонов родился в 1983 году в Риге, вырос в волости Салас Екабпильского края.
Он погиб в возрасте 41 года во время выполнения своих обязанностей в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, защищая свободу Украины, тем самым защищая и свободу всей Европы и Латвии
На гибель Платонова отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он выразил соболезнования семье погибшего и его собратьям.
Еще один наш добровольный солдат погиб, защищая свободу и независимость Украины. Глубокие соболезнования родным и боевым товарищам Эдгара Платонова! Вечная память герою!
В минобороны также сообщили, что Платонов не служил в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии и вступил в ряды Вооруженных сил Украины добровольно.
Напомним
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