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Защищая Украину, погиб киевский художник-монументалист Михаил Климченко

Киев • УНН

 • 444 просмотра

На передовой погиб 49-летний художник монументально-декоративного искусства Михаил Климченко. Он создавал мозаики и витражи для храмов, в частности в Путивле, Харькове и Киеве.

Защищая Украину, погиб киевский художник-монументалист Михаил Климченко

На фронте погиб в возрасте 49 лет художник монументально-декоративного искусства Михаил Климченко. Он получил смертельное ранение на передовой, сообщили в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, пишет УНН.

Сегодня стало известно о трагической гибели еще одного карпенковца, известного художника монументально-декоративного искусства — выпускника КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого 1997 года актерского отделения, Михаила Климченко 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Михаил Климченко погиб от ранений, полученных на передовой.

Что известно о павшем

Михаил Климченко в 1997 году окончил актерское отделение КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого под руководством Анатолия Пазенко и Михаила Резниковича.

В 1990-х годах работал художником в театре имени Леси Украинки. Позже перешел на творческую работу как художник монументально-декоративного искусства: он создавал декоративные и тематические витражи, мозаики для храмов и частных домов.

Климченко был членом Национального союза художников Украины. В 2009 году мужчина выиграл конкурс художественных изделий из стекла "ВітроПрофі".

Художник работал над такими мозаиками и витражами, как:

• мозаика "Архистратиг Михаил" в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путивле, 2000 год;

• триптих "Св. Иоанн Предтеча на Иордани" в церкви Иоанна Предтечи в Харькове, 2006 год;

• мозаика "Спас Нерукотворный" в Свято-Воскресенской церкви села Кривые Колени (Черкасская область), 2007 год;

• мозаики в арках алтаря Свято-Троицкой церкви Китаевской Пустыни в Киеве, 2012 год;

• витражи для храма священномученика Александра, архиепископа Харьковского, 2007–2010 годы.

Дополнение

Юрий Фелипенко - актер театра и кино, который в апреле 2024 года присоединился к рядам ВСУ, погиб на фронте.

Во время боевых действий погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс. Он защищал Украину в рядах Сил обороны, об этом сообщил посол Украины в Австралии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКультура
Новая Зеландия
Украина
Киев
Харьков
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