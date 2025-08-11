На фронті загинув український художник Давид Чичкан

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 серпня, 08:18 • 19294 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 69123 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 145734 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 111264 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 283152 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159163 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 344005 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312363 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107415 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150037 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Україну охопить похолодання та штормовий вітер: прогноз погоди 11 серпня10 серпня, 14:25 • 10271 перегляди
Латвія передала ДСНС України 16 пожежних автомобілівPhotoVideo10 серпня, 15:01 • 8968 перегляди
путін вимагає територіальних поступок від України замість повного припинення вогню - The Washington Post 10 серпня, 15:23 • 7122 перегляди
Коли Чорний Місяць з'явиться над Землею: озвучена дата унікальної події 2025 року10 серпня, 15:43 • 9402 перегляди
Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"16:48 • 11949 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 344005 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 221473 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312362 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 323188 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 223808 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Аляска
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 56974 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 145731 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 323188 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 230509 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 239721 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Bild
The New York Times
The Times
Економіст (журнал)

На фронті загинув український художник Давид Чичкан

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Український художник Давид Чичкан загинув 9 серпня на Запорізькому напрямку, отримавши важкі поранення під час відбиття штурму ворожої піхоти. Він був відомий своєю художньою практикою як соціальна та політична критика, а також ілюстрував "Адміністративний кодекс України".

На фронті загинув український художник Давид Чичкан

На фронті загинув відомий український художник Давид Чичкан. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис його побратимів в Instagram.

Деталі

Зазначається, що 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, Чичкан, отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перстало битися.

Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості

- йдеться у дописі.

Побратими вказують, що Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням.

"Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ", - додали побратими Чичкана.

Довідково

Давид Чичкан народився 1986 року в Києві у родині художників. Мешкав та працював у Києві. Розпочав свою художню практику на початку 2000-х рр. Увійшов до складу творчого угруповання "А. Е.". У 2018 р. проілюстрував "Адміністративний кодекс України" видавництва "Основи". Восени 2023 став співавтором стінопису з Нестором Махном у Запоріжжі.

Чичкан не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників, себе ж називав "рисувальником".

Серед його основних медіа - графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст.

Нагадаємо

У червні на передовій загинув 49-річний художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко. Він створював мозаїки та вітражі для храмів, зокрема в Путивлі, Харкові та Києві.

На фронті загинув артист та художник Артур Сніткус11.06.24, 13:29 • 20876 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКультура