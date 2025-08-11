На фронті загинув український художник Давид Чичкан

Зазначається, що 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, Чичкан, отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перстало битися.

Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості