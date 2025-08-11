На фронті загинув український художник Давид Чичкан
Київ • УНН
Український художник Давид Чичкан загинув 9 серпня на Запорізькому напрямку, отримавши важкі поранення під час відбиття штурму ворожої піхоти. Він був відомий своєю художньою практикою як соціальна та політична критика, а також ілюстрував "Адміністративний кодекс України".
На фронті загинув відомий український художник Давид Чичкан. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис його побратимів в Instagram.
Деталі
Зазначається, що 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, Чичкан, отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перстало битися.
Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості
Побратими вказують, що Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням.
"Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ", - додали побратими Чичкана.
Довідково
Давид Чичкан народився 1986 року в Києві у родині художників. Мешкав та працював у Києві. Розпочав свою художню практику на початку 2000-х рр. Увійшов до складу творчого угруповання "А. Е.". У 2018 р. проілюстрував "Адміністративний кодекс України" видавництва "Основи". Восени 2023 став співавтором стінопису з Нестором Махном у Запоріжжі.
Чичкан не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників, себе ж називав "рисувальником".
Серед його основних медіа - графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст.
Нагадаємо
У червні на передовій загинув 49-річний художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко. Він створював мозаїки та вітражі для храмів, зокрема в Путивлі, Харкові та Києві.
На фронті загинув артист та художник Артур Сніткус11.06.24, 13:29 • 20876 переглядiв