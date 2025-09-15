У ЄС відповіли Трампу, що поступово відмовляються від російського палива

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
12:27 • 2352 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 10296 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 32703 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 26228 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 27097 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33141 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55190 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72150 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105187 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87471 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
31%
753мм
Популярнi новини
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 15245 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 21773 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 11755 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 17611 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 13339 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 13362 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 17638 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 32703 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 23343 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 102143 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Скотт Бессент
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 10657 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 11785 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 26283 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 32779 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 82032 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
TikTok
The Guardian
ФАБ-250

У ЄС відповіли Трампу, що поступово відмовляються від російського палива

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Євросоюз нагадав Трампу, що поступово відмовляється від російського викопного палива з початку війни, маючи чітку дорожню карту. 19-й пакет санкцій проти росії перебуває на фінальній стадії підготовки, заявили у Брюсселі.

У ЄС відповіли Трампу, що поступово відмовляються від російського палива

У Брюсселі відреагували на заклик Дональда Трампа до Європи відмовитися від російських енергоносіїв. У ЄC нагадали, що цей процес розпочався ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і вже має чітку стратегію. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Поступова відмова від російського викопного палива - це те, що ми робили і активно робимо вже кілька років, з початку війни, маючи дуже чітку дорожню карту, а тепер навіть чітку законодавчу пропозицію щодо поступової відмови від решти газу, який все ще надходить до ЄС 

- заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Вона підкреслила, що Євросоюз і далі рухається цим шляхом і має "дуже чіткий план дій".

Крім того, у Брюсселі підтвердили, що 19-й пакет санкцій проти росії перебуває на фінальній стадії підготовки. За словами речника ЄС з питань торгівлі Улофа Гілла, обмеження вже дають відчутний ефект.

Наша оцінка полягає в тому, що… наші санкції працюють. Економічні дані свідчать про те, що вони впливають на російську економіку, і саме це вони й мали намір зробити 

- підкреслив Гілл.

Він додав, що ЄС планує нові, жорсткіші заходи, аби ще сильніше вдарити по слабких місцях російської економіки.

Трамп вперше назвав росію "агресором" у війні проти України - Politico15.09.25, 12:19 • 3412 переглядiв

Таким чином, у ЄС підкреслили: відмова від російських енергоносіїв - не гучна політична заява, а реальний процес, який уже триває.

Нагадаємо

Дональд Трамп готовий ввести серйозні санкції проти росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та припинять купувати російську нафту. Він надіслав лист країнам-членам НАТО, наголошуючи на слабкості їхньої переговорної позиції через закупівлі нафти.

Bloomberg повідомляв, що США закликатимуть своїх союзників "Групі Семи" (G7) запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти, щоб переконати російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
The Guardian
Європейська комісія
G7
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Китай
Україна