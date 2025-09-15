У ЄС відповіли Трампу, що поступово відмовляються від російського палива

У Брюсселі відреагували на заклик Дональда Трампа до Європи відмовитися від російських енергоносіїв. У ЄC нагадали, що цей процес розпочався ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і вже має чітку стратегію. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Поступова відмова від російського викопного палива - це те, що ми робили і активно робимо вже кілька років, з початку війни, маючи дуже чітку дорожню карту, а тепер навіть чітку законодавчу пропозицію щодо поступової відмови від решти газу, який все ще надходить до ЄС - заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Вона підкреслила, що Євросоюз і далі рухається цим шляхом і має "дуже чіткий план дій".

Крім того, у Брюсселі підтвердили, що 19-й пакет санкцій проти росії перебуває на фінальній стадії підготовки. За словами речника ЄС з питань торгівлі Улофа Гілла, обмеження вже дають відчутний ефект.

Наша оцінка полягає в тому, що… наші санкції працюють. Економічні дані свідчать про те, що вони впливають на російську економіку, і саме це вони й мали намір зробити - підкреслив Гілл.

Він додав, що ЄС планує нові, жорсткіші заходи, аби ще сильніше вдарити по слабких місцях російської економіки.

Трамп вперше назвав росію "агресором" у війні проти України - Politico

Таким чином, у ЄС підкреслили: відмова від російських енергоносіїв - не гучна політична заява, а реальний процес, який уже триває.

Нагадаємо

Дональд Трамп готовий ввести серйозні санкції проти росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та припинять купувати російську нафту. Він надіслав лист країнам-членам НАТО, наголошуючи на слабкості їхньої переговорної позиції через закупівлі нафти.

Bloomberg повідомляв, що США закликатимуть своїх союзників "Групі Семи" (G7) запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти, щоб переконати російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні.