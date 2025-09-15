$41.280.03
Эксклюзив
12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
В ЕС ответили Трампу, что постепенно отказываются от российского топлива

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Евросоюз напомнил Трампу, что постепенно отказывается от российского ископаемого топлива с начала войны, имея четкую дорожную карту. 19-й пакет санкций против россии находится на финальной стадии подготовки, заявили в Брюсселе.

В ЕС ответили Трампу, что постепенно отказываются от российского топлива

В Брюсселе отреагировали на призыв Дональда Трампа к Европе отказаться от российских энергоносителей. В ЕС напомнили, что этот процесс начался еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину и уже имеет четкую стратегию. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делали и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, имея очень четкую дорожную карту, а теперь даже четкое законодательное предложение по постепенному отказу от остального газа, который все еще поступает в ЕС 

- заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Она подчеркнула, что Евросоюз и дальше движется по этому пути и имеет "очень четкий план действий".

Кроме того, в Брюсселе подтвердили, что 19-й пакет санкций против россии находится на финальной стадии подготовки. По словам представителя ЕС по вопросам торговли Улофа Гилла, ограничения уже дают ощутимый эффект.

Наша оценка состоит в том, что… наши санкции работают. Экономические данные свидетельствуют о том, что они влияют на российскую экономику, и именно это они и намеревались сделать 

- подчеркнул Гилл.

Он добавил, что ЕС планирует новые, более жесткие меры, чтобы еще сильнее ударить по слабым местам российской экономики.

Трамп впервые назвал россию "агрессором" в войне против Украины - Politico15.09.2025, 12:19 • 3410 просмотров

Таким образом, в ЕС подчеркнули: отказ от российских энергоносителей - не громкое политическое заявление, а реальный процесс, который уже продолжается.

Напомним

Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против россии при условии, что все страны НАТО согласятся и прекратят покупать российскую нефть. Он направил письмо странам-членам НАТО, подчеркивая слабость их переговорной позиции из-за закупок нефти.

Bloomberg сообщал, что США будут призывать своих союзников "Группе Семи" (G7) ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за их закупки российской нефти, чтобы убедить российского диктатора владимира путина прекратить войну в Украине.

Степан Гафтко

