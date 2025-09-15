В Брюсселе отреагировали на призыв Дональда Трампа к Европе отказаться от российских энергоносителей. В ЕС напомнили, что этот процесс начался еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину и уже имеет четкую стратегию. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делали и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, имея очень четкую дорожную карту, а теперь даже четкое законодательное предложение по постепенному отказу от остального газа, который все еще поступает в ЕС - заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Она подчеркнула, что Евросоюз и дальше движется по этому пути и имеет "очень четкий план действий".

Кроме того, в Брюсселе подтвердили, что 19-й пакет санкций против россии находится на финальной стадии подготовки. По словам представителя ЕС по вопросам торговли Улофа Гилла, ограничения уже дают ощутимый эффект.

Наша оценка состоит в том, что… наши санкции работают. Экономические данные свидетельствуют о том, что они влияют на российскую экономику, и именно это они и намеревались сделать - подчеркнул Гилл.

Он добавил, что ЕС планирует новые, более жесткие меры, чтобы еще сильнее ударить по слабым местам российской экономики.

Таким образом, в ЕС подчеркнули: отказ от российских энергоносителей - не громкое политическое заявление, а реальный процесс, который уже продолжается.

Напомним

Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против россии при условии, что все страны НАТО согласятся и прекратят покупать российскую нефть. Он направил письмо странам-членам НАТО, подчеркивая слабость их переговорной позиции из-за закупок нефти.

Bloomberg сообщал, что США будут призывать своих союзников "Группе Семи" (G7) ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за их закупки российской нефти, чтобы убедить российского диктатора владимира путина прекратить войну в Украине.