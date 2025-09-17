$41.180.06
Польща вимагає від ЄС швидшої відмови від російської нафти: пропонує зупинити імпорт до 2026 року – Reuters

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Польща закликала країни ЄС повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2026 року, на два роки раніше запланованого. Це рішення посилить узгодженість дій та продемонструє рішучість стати незалежними від поставок, що створюють політичні та стратегічні ризики.

Польща вимагає від ЄС швидшої відмови від російської нафти: пропонує зупинити імпорт до 2026 року – Reuters

У Польщі закликали європейські країни припинити імпорт російської нафти вже до 2026 року. У попередньому плані ЄС планувалось припинити поставки на два роки пізніше. Ініціативу оголосив міністр енергетики Польщі Мілош Мотика, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Я звертаюся до вас із закликом домовитися про спільну мету – повну відмову від імпорту російської сирої нафти до кінця 2026 року

- заявив Мотика у листі до міністрів енергетики країн ЄС. 

За словами політика, таке рішення "посилило б узгодженість дій, встановило б чіткий часовий горизонт і продемонструвало б рішучість стати незалежними від поставок, які створюють політичні та стратегічні ризики".

Експорт російської сирої нафти скоротився через атаки українських дронів та мита президента Трампа - Bloomberg27.08.25, 21:57 • 6403 перегляди

У Європі вже прогнозують, що мають намір відмовитися від нафти рф раніше, ніж планувалось і вже готують конкретний план дій. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що дискусія з цього питання відбулася після її розмови з президентом США Дональдом Трампом. Спочатку ЄС планував повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2028 року.

Попри санкції, до Угорщини та Словаччини продовжується постачання нафтопродуктів через трубопровід "Дружба". Саме ці дві країни зберігають тісні енергетичні зв’язки з москвою. Їхній опір ускладнює ухвалення єдиного рішення про повну заборону.

Удар по "Дружбі": експерт оцінив наслідки для експорту нафти через Балтійський газопровід28.08.25, 15:05 • 3477 переглядiв

Заступник польського міністра Войцех Врохна підкреслив, що альтернативою російському газу може стати американський скраплений природний газ, який постачається через Польщу.

Американський газ, що надходить на південь через Польщу, може допомогти ліквідувати (дефіцит – ред.) російського газу

- сказав він після зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

Водночас компанія Orlen уже почала постачати американський газ до України, щоб допомогти Києву накопичити запаси на зиму. Однак Словаччина й надалі залишається залежною від російських поставок і поки не використовує газові з’єднання з Польщею для альтернативних маршрутів.

Експорт російської нафти падає на тлі ударів дронів і мит Трампа - Bloomberg27.08.25, 14:58 • 2953 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща