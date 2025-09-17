Польща вимагає від ЄС швидшої відмови від російської нафти: пропонує зупинити імпорт до 2026 року – Reuters

У Польщі закликали європейські країни припинити імпорт російської нафти вже до 2026 року. У попередньому плані ЄС планувалось припинити поставки на два роки пізніше. Ініціативу оголосив міністр енергетики Польщі Мілош Мотика, повідомляє Reuters, пише УНН.

- заявив Мотика у листі до міністрів енергетики країн ЄС.

Я звертаюся до вас із закликом домовитися про спільну мету – повну відмову від імпорту російської сирої нафти до кінця 2026 року

За словами політика, таке рішення "посилило б узгодженість дій, встановило б чіткий часовий горизонт і продемонструвало б рішучість стати незалежними від поставок, які створюють політичні та стратегічні ризики".

У Європі вже прогнозують, що мають намір відмовитися від нафти рф раніше, ніж планувалось і вже готують конкретний план дій. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що дискусія з цього питання відбулася після її розмови з президентом США Дональдом Трампом. Спочатку ЄС планував повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2028 року.

Попри санкції, до Угорщини та Словаччини продовжується постачання нафтопродуктів через трубопровід "Дружба". Саме ці дві країни зберігають тісні енергетичні зв’язки з москвою. Їхній опір ускладнює ухвалення єдиного рішення про повну заборону.

Заступник польського міністра Войцех Врохна підкреслив, що альтернативою російському газу може стати американський скраплений природний газ, який постачається через Польщу.

Американський газ, що надходить на південь через Польщу, може допомогти ліквідувати (дефіцит – ред.) російського газу