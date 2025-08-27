Експорт російської сирої нафти скоротився через атаки українських дронів та мита президента Трампа - Bloomberg

Україна посилила атаки, спрямовані на російську нафтову інфраструктуру, вразивши головну насосну станцію на експортній трубопровідній мережі країни та кілька нафтопереробних заводів. Це суттєво впливає на експорт російської нафти до її основних економічних партнерів, зокрема Китаю та Індії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Насосна станція Унеча, що знаходиться на трубопровідній системі "Дружба" поблизу кордону росії з білоруссю, двічі була мішенню українських безпілотників протягом останніх двох тижнів. Атаки зупинили постачання сирої нафти трубопроводами до Угорщини та Словаччини та, схоже, перешкодили постачанням з порту Усть-Луга на балтійському узбережжі росії. Балтійська трубопровідна система 2, яка транспортує російську та казахстанську сиру нафту до порту, починається в Унечі.

Наявність резервуарів для зберігання в порту означає, що будь-яка зупинка поставок може не призвести до негайного падіння поставок, але лише два танкери завантажили російську сиру нафту в Усть-Лузі минулого тижня, порівняно з чотирма за попередні сім днів та шістьма за тиждень до 10 серпня, свідчать дані відстеження та звіти про відвантаження.

Нещодавні страйки на Волгоградському та Новошахтинському нафтопереробних заводах сприяли скороченню переробки сирої нафти в росії приблизно на 700 000 барелів на день у третій тиждень серпня порівняно зі середнім показником останнього тижня липня. Це має вивільнити більше сирої нафти для експорту, якщо переробка буде зупинена на тривалий час.

Окремо, подвоєння президентом Дональдом Трампом імпортних мит США на товари з Індії до 50%, запроваджених через закупівлю російської нафти Нью-Делі, схоже, вдарило по потоку московської сирої нафти до південноазіатської країни, хоча неясно, як довго ця тенденція збережеться.

Мита Трампа вдарили по доходах Індії від російської нафти

Поставки до Індії за останні два місяці скоротилися більш ніж на 500 000 барелів на день, і навіть якщо всі танкери без підтвердженого пункту призначення зрештою розвантажаться в індійських портах, потоки все одно знизяться на 300 000 барелів на день, або на 17%, з кінця червня.

Підвищення мит ще може бути скасовано або призупинено, але нафтопереробні заводи планують скоротити закупівлі російської сирої нафти в найближчі тижні, що є скромною поступкою тиску Вашингтона, але також сигналом того, що Нью-Делі не планує розривати зв'язки з москвою. Тим не менш, росія вважає знижки, які вона пропонує індійським нафтопереробним заводам, достатньо великими, щоб вони продовжували купувати її нафту.

Президент США неодноразово заявляв, що посилить санкції проти москви, якщо вона не домовиться про припинення вогню в Україні, останній раз у п'ятницю, але погрози поки що лишилися пустим звуком.

На нещодавній зустрічі Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці російський президент мало чим поступився, але отримав чергову відстрочку виконання загрози вторинних мит США на Китай. Китайські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі вантажів зі знижкою, від яких відмовилася Індія.

Поставки сирої нафти

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 24 серпня 25 танкерів завантажили 19,07 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зменшився з 21,3 мільйона барелів на 28 суднах попереднього тижня.

Потоки сирої нафти за період до 24 серпня становили близько 3,06 мільйона барелів на день у середньому за чотири тижні, що на 20 000 барелів на день більше, ніж за період до 17 серпня. Середнє значення за чотири тижні згладжує значні коливання тижневих показників, даючи чіткіше уявлення про основні тенденції потоків сирої нафти. Використовуючи більш волатильні тижневі дані, поставки скоротилися приблизно на 320 000 барелів до чотиритижневого мінімуму в 2,72 мільйона барелів на день. Падіння тижневих потоків було зумовлене меншою кількістю вантажів, завантажених в Усть-Лузі.

Крім того, протягом тижня було здійснено одне відвантаження казахстанської сирої нафти KEBCO з Усть-Луги та одне з Новоросійська.

Експорт російської нафти падає на тлі ударів дронів і мит Трампа - Bloomberg

Морська нафта росії

Валова вартість експорту москви за тиждень до 24 серпня знизилася приблизно на 110 мільйонів доларів, або на 9%, до 1,11 мільярда доларів з 1,22 мільярда доларів попереднього тижня. Падіння потоків посилювалося дещо нижчими середніми цінами на російську сиру нафту.

Вантажі Urals з Балтики впали приблизно на 0,30 долара за барель до середньої ціни 54,88 долара за барель, тоді як поставки з Чорного моря впали на 0,10 долара за барель до 55,43 долара за барель відповідно протягом тижня. Обидва показники були найнижчими з середини червня.

Ціна на ключову тихоокеанську марку ESPO рухалася в протилежному напрямку, зросла на 1,80 долара до середньої ціни 63,56 долара за барель. Ціни поставок в Індії практично не змінилися на рівні 64,71 долара за барель, згідно з даними Argus Media.

У середньому за чотири тижні експортна ціна російської нафти Urals з Балтійського регіону знизилася на 0,90 долара за барель, тоді як вантажі з Чорного моря знизилися на 0,80 долара за барель, склавши в середньому 56,93 долара за барель та 57,30 долара за барель відповідно, тоді як ціни на ESPO з Тихоокеанського регіону знизилися приблизно на 0,40 долара за барель до 63,88 долара за барель.

Використовуючи цей показник, вартість експорту знизилася приблизно на 10 мільйонів доларів за період до 17 серпня, склавши в середньому близько 1,28 мільярда доларів на тиждень.

Доповнення

У багатьох російських містах та регіонах спостерігається дефіцит палива після ударів українських дронів по НПЗ. Влада вводить нормування видачі палива, ціни зростають, а водії стоять у кілометрових чергах.