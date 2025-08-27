$41.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экспорт российской сырой нефти сократился из-за атак украинских дронов и пошлин президента Трампа - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив ключевые объекты. Это привело к сокращению экспорту российской нефти основным партнерам и дефициту топлива в РФ.

Экспорт российской сырой нефти сократился из-за атак украинских дронов и пошлин президента Трампа - Bloomberg

Украина усилила атаки, направленные на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив главную насосную станцию на экспортной трубопроводной сети страны и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Это существенно влияет на экспорт российской нефти ее основным экономическим партнерам, в частности Китаю и Индии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Насосная станция Унеча, находящаяся на трубопроводной системе "Дружба" вблизи границы России с Беларусью, дважды была мишенью украинских беспилотников в течение последних двух недель. Атаки остановили поставки сырой нефти по трубопроводам в Венгрию и Словакию и, похоже, помешали поставкам из порта Усть-Луга на балтийском побережье России. Балтийская трубопроводная система 2, которая транспортирует российскую и казахстанскую сырую нефть в порт, начинается в Унече.

Наличие резервуаров для хранения в порту означает, что любая остановка поставок может не привести к немедленному падению поставок, но только два танкера загрузили российскую сырую нефть в Усть-Луге на прошлой неделе, по сравнению с четырьмя за предыдущие семь дней и шестью за неделю до 10 августа, свидетельствуют данные отслеживания и отчеты об отгрузках.

Недавние удары по Волгоградскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам способствовали сокращению переработки сырой нефти в России примерно на 700 000 баррелей в день в третью неделю августа по сравнению со средним показателем последней недели июля. Это должно высвободить больше сырой нефти для экспорта, если переработка будет остановлена на длительное время.

Отдельно, удвоение президентом Дональдом Трампом импортных пошлин США на товары из Индии до 50%, введенных из-за закупки российской нефти Нью-Дели, похоже, ударило по потоку московской сырой нефти в южноазиатскую страну, хотя неясно, как долго эта тенденция сохранится.

Пошлины Трампа ударили по доходам Индии от российской нефти27.08.25, 15:48 • 2098 просмотров

Поставки в Индию за последние два месяца сократились более чем на 500 000 баррелей в день, и даже если все танкеры без подтвержденного пункта назначения в конечном итоге разгрузятся в индийских портах, потоки все равно снизятся на 300 000 баррелей в день, или на 17%, с конца июня.

Повышение пошлин еще может быть отменено или приостановлено, но нефтеперерабатывающие заводы планируют сократить закупки российской сырой нефти в ближайшие недели, что является скромной уступкой давлению Вашингтона, но также сигналом того, что Нью-Дели не планирует разрывать связи с Москвой. Тем не менее, Россия считает скидки, которые она предлагает индийским нефтеперерабатывающим заводам, достаточно большими, чтобы они продолжали покупать ее нефть.

Президент США неоднократно заявлял, что усилит санкции против Москвы, если она не договорится о прекращении огня в Украине, последний раз в пятницу, но угрозы пока остались пустым звуком.

На недавней встрече Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске российский президент мало чем уступил, но получил очередную отсрочку выполнения угрозы вторичных пошлин США на Китай. Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки грузов со скидкой, от которых отказалась Индия.

Поставки сырой нефти

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 24 августа 25 танкеров загрузили 19,07 миллиона баррелей российской сырой нефти. Объем уменьшился с 21,3 миллиона баррелей на 28 судах на предыдущей неделе.

Потоки сырой нефти за период до 24 августа составляли около 3,06 миллиона баррелей в день в среднем за четыре недели, что на 20 000 баррелей в день больше, чем за период до 17 августа. Среднее значение за четыре недели сглаживает значительные колебания недельных показателей, давая более четкое представление об основных тенденциях потоков сырой нефти. Используя более волатильные недельные данные, поставки сократились примерно на 320 000 баррелей до четырехнедельного минимума в 2,72 миллиона баррелей в день. Падение недельных потоков было обусловлено меньшим количеством грузов, загруженных в Усть-Луге.

Кроме того, в течение недели была осуществлена одна отгрузка казахстанской сырой нефти KEBCO из Усть-Луги и одна из Новороссийска.

Экспорт российской нефти падает на фоне ударов дронов и пошлин Трампа - Bloomberg27.08.25, 14:58 • 1990 просмотров

Морская нефть России

Валовая стоимость экспорта Москвы за неделю до 24 августа снизилась примерно на 110 миллионов долларов, или на 9%, до 1,11 миллиарда долларов с 1,22 миллиарда долларов на предыдущей неделе. Падение потоков усиливалось несколько более низкими средними ценами на российскую сырую нефть.

Грузы Urals с Балтики упали примерно на 0,30 доллара за баррель до средней цены 54,88 доллара за баррель, тогда как поставки с Черного моря упали на 0,10 доллара за баррель до 55,43 доллара за баррель соответственно в течение недели. Оба показателя были самыми низкими с середины июня.

Цена на ключевую тихоокеанскую марку ESPO двигалась в противоположном направлении, выросла на 1,80 доллара до средней цены 63,56 доллара за баррель. Цены поставок в Индии практически не изменились на уровне 64,71 доллара за баррель, согласно данным Argus Media.

В среднем за четыре недели экспортная цена российской нефти Urals из Балтийского региона снизилась на 0,90 доллара за баррель, тогда как грузы с Черного моря снизились на 0,80 доллара за баррель, составив в среднем 56,93 доллара за баррель и 57,30 доллара за баррель соответственно, тогда как цены на ESPO из Тихоокеанского региона снизились примерно на 0,40 доллара за баррель до 63,88 доллара за баррель.

Используя этот показатель, стоимость экспорта снизилась примерно на 10 миллионов долларов за период до 17 августа, составив в среднем около 1,28 миллиарда долларов в неделю.

Дополнение

Во многих российских городах и регионах наблюдается дефицит топлива после ударов украинских дронов по НПЗ. Власти вводят нормирование выдачи топлива, цены растут, а водители стоят в километровых очередях.

Павел Зинченко

